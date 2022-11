Jean-Marc Jaumin houdt moed bij Brussels na één op vijf: “Drie tegen drie op training, dat is momenteel de realiteit”

Brussels verloor eerder deze week met 69-53 in Leuven. De match is exemplarisch voor de start van de campagne. De ploeg speelt tot op zekere hoogte, maar moet finaal afhaken. Waar loopt het op dit moment fout? Coach Jean-Marc Jaumin ziet meerdere pijnpunten. “Het groot aantal geblesseerde spelers is alleszins een tegenvaller. In Leuven moest ik het stellen zonder Ekamba, Pipiras en Zilka. De eerste twee brengen intensiteit in de ploeg, de laatste is mijn topschutter. Leuven had ook drie afwezigen, maar kon putten uit het vele jonge talent dat ze in hun B-ploeg hebben. Wij kunnen dat niet. Drie tegen drie op training, dat is momenteel de realiteit. Je begrijpt dat het dan moeilijk is om echte wedstrijdsituaties te simuleren op training. Intensief trainen is ook moeilijker met zes in plaats van met tien. We hebben twee talentvolle jongeren die met een dubbele licentie spelen. Ik heb ze dit seizoen hooguit vijf keer op training gezien. Ze moeten rusten van hun coach bij hun andere club. Ik begrijp dat niet. Die jongens krijgen de kans om te leren van profspelers, maar moeten rusten. Bovendien vroeg ik voor het seizoen meer trainingsuren, maar op dit moment heb ik minder zaaluren.”