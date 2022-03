Jean-Luc Dompé (Zulte Waregem) wil tegen STVV zekerheid over behoud: “Pas daarna aan toekomst denken”

VOETBAL 1ATwee weken na de pijnlijke nederlaag in de slotfase op Antwerp, hoopt iedereen bij Zulte Waregem hartsgrondig dat zaterdag het behoud in 1A eindelijk met mathematische zekerheid kan worden veilig gesteld. “En de mooiste manier om dat te doen zou natuurlijk zijn met een zege in onze laatste thuismatch”, zegt Jean-Luc Dompé (26) met een glinstering in de ogen.

Maar Dompé is er zich terdege van bewust dat Sint-Truiden kloppen absoluut geen sinecure wordt voor Essevee.

“Ze zijn daar aan een sterke reeks bezig en mogen zelfs nog dromen van de play-offs”, beseft de Waregemse winger. “Bij ons heeft dat er dit seizoen op geen enkel ogenblik in gezeten. We zijn vanaf het begin onderin verzeild, waardoor het een lang en moeilijk seizoen voor ons is geworden. Maar we kunnen deze campagne toch nog in schoonheid afsluiten en daar moeten we dus alles voor in het werk stellen. Zelfs als we zouden verliezen tegen Sint-Truiden, kan het resultaat van Seraing er voor zorgen dat we toch gered zijn. Maar op die manier willen we het natuurlijk liever niet. Onze fans een laatste thuiszege aanbieden, dat is nu onze betrachting.”

Delorge enige oude bekende

Sint-Truiden was de eerste Belgische club van Dompé, die na een half jaar naar Standard verkaste en dan via Eupen (heel kort) en AA Gent aan de Gaverbeek terechtkwam.

“Van de jongens met wie ik samenspeelde, is niemand op Stayen gebleven”, weet hij. “Het is dan ook al zes jaar geleden. Peter Delorge, de teammanager, zal zowat de enige zijn die ik nog ken.”

Na twee en een half jaar lijkt het er sterk op dat Dompé straks ook weer andere lucht dan die van Zulte Waregem kan gaan opsnuiven. Maar daar wil hij op dit ogenblik nog niet aan denken.“Ik ben volledig gefocust op het afdwingen van het behoud en op de cruciale match van zaterdag”, zegt hij stellig. “Pas als we zekerheid hebben, wil ik over mijn toekomst denken. Mijn contract hier in Waregem loopt nog één seizoen door. Ik denk wel dat ik persoonlijk op een sterk seizoen kan terugblikken, mijn beste in België in elk geval. Maar het zou daarom echt sneu zijn mocht het nog op een sisser uitdraaien, dat wil ik absoluut vermijden.”

Selectie Ivoorkust

Dompé zag de afgelopen week zijn maatje in de aanval Zinho Gano naar Portugal afreizen en als international debuteren. Gano won met Guinee-Bissau tegen Equatoriaal Guinea (3-0) en scoorde zijn eerste goal voor zijn land in de 3-2 nederlaag tegen Angola.

“Ik gun Zinho absoluut die doorbraak”, lacht Dompé. “Zelf had ik nog niet het geluk opgeroepen te worden. Wie wat komt het er in de toekomst ooit van. Ik ben geboren in Frankrijk, maar kan ook voor Ivoorkust spelen omdat mijn beide ouders vandaar afkomstig zijn. Tja, bij de wereldkampioen hebben ze keuze genoeg, maar op een selectie bij Ivoorkust durf ik nog wel hopen, ja. Maar dat houdt me nu niet bezig. Winnen tegen Sint-Truiden, daar ligt mijn focus.”

Lees ook: meer voetbal 1A