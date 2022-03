Jean-Luc Dompé alweer beslissend voor Zulte Waregem tegen Eupen: “Enorme stap richting redding gezet”

Als Zulte Waregem ook volgend seizoen in eerste klasse blijft voetballen, dan mag het een hele grote kaars branden voor het aandeel daarin van Jean-Luc Dompé. Tegen Eupen waren de reddingen van doelman Sammy Bossut zeker even bepalend, maar het was Jean-Luc Dompé die met een assist (zijn veertiende van het seizoen) en een doelpunt de zege gestalte gaf. “Nu we bijna de streep gehaald hebben, kan ik aan volgend seizoen beginnen denken”, lacht de Fransman. “En dat zou wel eens ergens anders kunnen zijn, jawel.”

Alessandro Ciranni haalde het slot van de deur met zijn eerste treffer voor Zulte Waregem. Hij liftte het leer over de verraste doelman Nurudeen na een schitterende kap en dito voorzet van Dompé.

“Ik had het er met Jelle Vossen over gehad dat ik eindelijk ook eens mijn goaltje moest kunnen meepikken”, lacht de rechtsachter. “De coach drong er op aan dat ook de flankverdedigers mee in de box zouden verschijnen en dat heb ik dus gedaan. Ik zag het gaatje en ging mijn kans. Op die manier kunnen scoren doet inderdaad deugd, hopelijk kunnen we nu in de slotmatchen bevrijd spelen en ook eens wat beter voetbal op de mat leggen.”

Dompé einde contract

Jean-Luc Dompé van zijn kant zorgde met een schitterend tweede doelpunt voor de verlossing tegen Eupen. Hij zette vanop eigen helft een ren in en zag zijn harde knal via de voet van Emmanuel Agbadou tegen deen eindigen.

“We zijn er nog niet helemaal, maar deze zege is toch een grote stap in de goede richting”, concludeert Dompé. “Ja, ik mocht vandaag opnieuw op de linkerflank opereren en daar voel ik me toch nog altijd het best. Dat laatste noodzakelijke puntje zullen we nog wel binnenrijven de komende weken, maar nu valt er in ieder geval een pak stress van de schouders bij ons. Iedereen binnen de club snakte naar deze zege. We hebben wat geluk gehad dat die penalty voor Eupen uiteindelijk niet werd toegekend op slag van rusten, maar al bij al vond ik onze overwinning best wel verdiend.”

Dompé is straks einde contract. De kans dat hij volgend seizoen ook in de Elindus Arena zal voetballen, lijkt eerder klein.

“Tijdens de wintermercato was er al behoorlijk wat belangstelling voor mij”, weet de linkspoot. “Mijn terugronde was niet even succesvol als de eerste maanden van het seizoen, maar ik denk toch dat ik er uiteindelijk ben door gekomen. Waar mijn toekomst precies ligt, zal moeten blijken. Ik ben niet gehaast, we zien wel wat er op mijn weg komt.”