Jean-Louis Meynaert (Pepingen-Halle) hoopt op herstart: “Blij dat we weer perspectief hebben”

Als corona het toelaat, zou er vanaf 15 februari opnieuw niet-professioneel gevoetbald kunnen worden in ons land. Dat is althans het opzet van Voetbal Vlaanderen. Trainer Jean-Louis Meynaert is tevreden. “Een heel seizoen zonder voetbal zou echt niet plezant zijn. Ik merk dat bij iedereen de goesting om het groene gras te ruiken zeer groot is. Ik heb nog veel vraagtekens. Zullen de pandemiecijfers echt beter zijn? Zal de overheid effectief toestaan dat er versoepeld wordt? Toch ben ik blij dat we weer perspectief hebben.”

Half seizoen

Vermits de tijdsduur van de competitie door corona fel werd ingekort, zou er slechts een halve competitie worden afgewerkt. “Natuurlijk zullen er bedenkingen zijn. Natuurlijk zullen die ook terecht zijn. Toch denk ik dat het goed is dat we kunnen voetballen. Voetbal Vlaanderen heeft steeds gesteld dat de helft van de matchen afgewerkt moest zijn om een volwaardige competitie te hebben. Dat is het geval. Aangezien de reeksen in principe een even aantal ploegen tellen, zal er een oneven aantal matchen worden gespeeld. Dat houdt in dat ploegen één keer meer uit of thuis moeten aantreden. Wij hadden het voordeel dat we tegen Hades en Aalst thuis konden spelen. Voor ons is dat een voordeel, anderen zullen een nadeel hebben. Het is iets waar iedereen mee moet kunnen leven.”

Trainingsopbouw

Meteen mag Jean-Louis Meynaert zijn ploeg klaarstomen voor het competitievervolg. “Iedereen traint individueel. Dankzij Polar kan ik dat opvolgen. Zodra we weer samen mogen trainen, zullen we dat doen. Ten vroegste is dat op 15 januari. We hebben vier weken tijd om klaar te zijn in plaats van de gebruikelijke zes weken. Dat kan blessures met zich meebrengen, maar het is aan de technische staf om die zo veel mogelijk te voorkomen. We plannen in elk geval enkele oefenmatchen om niets aan het toeval over te laten. De kans is groot dat we oefenen tegen Olsa Brakel en Ninove.”