Jean Glorieux debuteert in de 24 uur van Le Mans en wint al in het voorprogramma

De Kortrijkzaan Jean Glorieux, een gedegen gentlemen driver ziet, met deze eerste start in Le Mans een jongensdroom in vervulling gaan. In de negentigste editie van de grootste race ter wereld, doet Glorieux het in een prototype LMP2, een wagen ingezet door het Luxemburgse succesteam DKR Engineering. Glorieux deelt de Oreca 07 – Gibson met de Duitser Laurents Hörr en de Fransman Alexandre Cougnaud. Het drietal start zaterdag om vier uur van op de 26ste plaats. “Maar dat is de algemene klassering en dat is voor ons van weinig belang”, aldus Glorieux in Le Mans. “Wij rijden in de klasse LMP2, als Pro/Am-team, dus dat wil zeggen niet met een team dat uitsluitend uit professionele rijders bestaat. Zo zijn er hier tien wagens en onderling vechten wij dus onze strijd uit. Onze ambitie is het podium in onze klasse en uiteraard een zo goed mogelijk algemeen klassement, maar de twee gaan samen.”

Le Mans is geen evidentie

Debuteren in de grootste race van de wereld is geen evidentie, dat weet ook Glorieux. “Er staan hier 62 wagens aan de start, met heel wat enorm snelle rijders, grote snelheidsverschillen en toch nog steeds een circuit dat erg uitdagend is. We rijden met drie en dat wil zeggen dat we allemaal mee het resultaat bepalen, ook ik. Ik denk dat we in eerste instantie moeten trachten een foutloze race te rijden, en dan kijken we zondagochtend waar we ons bevinden. Ik geloof er zeker in, want dit circuit ligt me en ik heb hier in het verleden in de races in het voorprogramma al heel wat mooie resultaten behaald, waaronder de zege op vrijdag in de Porsche Challenge, een competitie voor diverse types van Porsche. Ik moet wel zeggen dat ik nu pas echt het gevoel heb om deel van de mythe uit te maken en ik ben onder de indruk, dat staat vast.”