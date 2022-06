Jean Glorieux behaalt meteen podium bij zijn debuut in grootste autorace ter wereld

Er was in Le Mans dus een mooie prestatie van het Luxemburgse DKR Engineering dat in LMP2 Pro/Am bij het debuut van het team en alle drie de rijders naar een derde plek reed, onder meer dus met de West-Vlaamse rookie Jean Glorieux, die zijn onwaarschijnlijke band met het Franse circuit dus nog meer glans geeft. Glorieux won in het verleden al driemaal een wedstrijd in het voorprogramma van de 24 uur van Le Mans, de laatste maal afgelopen vrijdag in de Porsche Challenge, maar dat is niets vergeleken met een podium in een klasse in de race zelf, een race die dit jaar zijn 90ste editie vierde.