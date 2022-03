Jean-François Vandenheede (CB Jette): “In de hoofdstad moet er altijd futsal op het hoogste niveau zijn”

Voorzitter Jean-François Vandenheede is realistisch. Zijn ploeg heeft negen punten achterstand op Moeskroen en er moeten nog drie wedstrijden gespeeld worden. Veel hoop op het behoud is er niet meer. “Zolang er wiskundig een mogelijkheid bestaat om ons te handhaven, zullen we onze huid duur verkopen. Dat hebben we tegen Halle-Gooik aangetoond. Anderzijds besef ik ook wel dat het een moeilijke klus wordt. We zijn dan ook al volop bezig met volgend seizoen voor te bereiden.”

Trainerswissel

De sterke prestatie van Jette tegen Halle-Gooik werd wellicht mede ingegeven door een trainerswissel. Jean-François Vandenheede beseft dat dit een extra motivatie moet geweest zijn. “We hebben met Zico aan tafel gezeten. Volgend jaar zal hij niet langer de sportieve leiding over de ploeg hebben. Hij blijft wel tot juni aan de club verbonden en zal ons raad geven waar mogelijk is. Met Miguel Da Silva hebben we reeds een vervanger aangetrokken. Tegen Halle-Gooik zat hij al op de bank om te coachen. Op die manier kan hij de huidige kern al goed inschatten. Hoe de kern er volgend seizoen precies zal uitzien, kan ik momenteel nog niet meedelen. Het is aan de huidige groep om zich de komende weken extra te manifesteren op het terrein. Zij die zich bewezen hebben, kunnen blijven, de anderen zullen niet blijven.”

Blijvende ambitie

Ondanks de nakende degradatie naar tweede nationale blijft Jean-François Vandenheede gezonde ambities koesteren. “In de hoofdstad moet er altijd futsal op het hoogste niveau aanwezig zijn. Het maakt zelfs niet uit of dat Jette of een andere club is. Indien we degraderen, moet het onze betrachting zijn om zo snel mogelijk weer te promoveren. Jette wil iets bijdragen aan het futsal in eerste nationale.”

