Jean-Claude Decat en Vamos Zandvoorde houden rode lantaarn vast na eerste periode: “Degradatie is nagenoeg onafwendbaar”

Vamos Zandvoorde puurde amper vier puntjes uit haar eerste tien wedstrijden in derde provinciale A. De polderclub staat zo op een laatste plaats, met twee punten achterstand op Eendracht Brugge en drie op Damme en Veldegem. T1 Jean-Claude Decat ziet zijn ploeg de komende maanden wel nog punten pakken, maar vreest dat het behoud afdwingen een onmogelijke opdracht is.

“Al voor het seizoen van start ging, zag de situatie er niet rooskleurig uit”, laat coach Decat ons weten. “Beloftes van het bestuur werden niet nagekomen, waardoor spelers afhaakten en wij met een serieus spelerstekort aan de competitie begonnen. T1 Jimmy Van Loo gaf er meteen de bui aan, waarna ik als zijn T2 de taken als hoofdcoach overnam. Waarom ik deze functie aanvaard heb, weet ik nog steeds niet, want het is elke week vechten tegen de bierkaai. Met een kern van achttien spelers is er elke week wel iemand geschorst, geblesseerd of afwezig, zodat ik wekelijks met te weinig spelers op training zit en op wedstrijddagen ook puzzelwerk moet verrichten. Ik speel met jongens die vorig seizoen nog op de bank in de reservecompetitie speelden of daar zelfs op de bank zaten.”

Water naar de zee dragen

Ondanks deze moeilijke omstandigheden, pakte Zandvoorde toch al vier punten: een gelijkspel tegen Eendracht Brugge en een overwinning tegen Damme. “Puur op basis van inzet zullen wij hier en daar wel wat puntjes pakken”, vervolgt Decat. “Maar finaal voorspel ik dat we veel te weinig kwaliteit hebben om ons te handhaven in derde provinciale. Het zou een wonder zijn indien we ons toch redden. Degradatie is nagenoeg onafwendbaar. Of ik er zelf de brui niet aan wil geven? Ik ben geen persoon die zomaar opgeeft of een uitdaging uit de weg gaat. Ik blijf me wekelijks inzetten om deze club vooruit te helpen, ook al ben ik vooral water naar de zee aan het dragen. Elk puntje is een overwinning.”

Zandvoorde trekt dit weekend naar Daring Brugge, dat één puntje achtervolgt op leider Oudenburg. “In zo’n wedstrijden wil ik de schade beperken. We doen er alles aan om zo lang mogelijk de nul te houden, want eens we een doelpunt incasseren, gaan de kopjes hier naar beneden”, besluit Decat.