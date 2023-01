Jean Butez grossiert in clean sheets: slechts één keeper in tien sterkste Europese competities hield vaker de nul

Voetbal JPLJean Butez mag zich dezer dagen met recht en reden ‘Mister Clean Sheet’ noemen. De doelman van Antwerp hield dit seizoen al in dertien officiële matchen de nul. In de tien beste Europese competities doet slechts één andere keeper beter.

Weer een streepje erbij. Jean Butez had afgelopen weekend tegen AA Gent weliswaar een keer de hulp van de deklat nodig, maar na negentig minuten bleven de netten van de 27-jarige Fransman eens te meer ongeschonden. Butez zit nu in de Jupiler Pro League aan negen clean sheets, dat zijn er evenveel als Arnaud Bodart van Standard. Maar: over alle competities heen bleef Butez dit seizoen al dertien keer ongeslagen in 27 duels en daar kan Bodart niet aan tippen.

Butez totaliseert straffe cijfers, waarmee je zelfs in Europa kan buiten komen. In de tien landen met de hoogste Uefa-clubcoëfficiënten vonden we slechts één goalie die in de huidige campagne vaker de nul hield dan Butez (in clubverband). De Griek Odysseas Vlachodimos van de Portugese topclub Benfica zit momenteel aan veertien clean sheets in de eigen competitie, de beker, de ligabeker en de Champions League samen.

Mignolet

Club Brugges Simon Mignolet zit net als Butez aan dertien stuks, mede dankzij een reeks sterke prestaties in de Champions League. Maar Mignolet had wel één wedstrijd meer nodig dan de Antwerpdoelman om aan dertien te geraken. In die zin doet Butez dus nog net iets beter. Nick Pope (Newcastle), Marc-André Ter Stegen (Barcelona), Matheus Magalhaes (Braga), David De Gea (Manchester United) en Alex Remiro (Sociedad) volgen op twaalf clean sheets. Verderop in de Europese top twintig vinden we nog grote namen als Diogo Costa (Porto), Ederson (Manchester City), Gianluigi Donnarumma (PSG) en Wojciech Szczesny (Juventus).

Vanzelfsprekend dienen al die cijfers wel wat genuanceerd te worden, want niet iedere keeper in onze lijst heeft in de huidige campagne evenveel matchen op de teller staan. Hoe dan ook is Jean Butez, die afgelopen zomer bijtekende tot 2026, aan een erg sterk seizoen bezig. Qua clean sheets zit Butez mooi op koers om zijn beste jaar ooit te realiseren. In 2021-2022 kende Butez zijn voorlopige recordjaar, toen klokte hij af op zestien clean sheets. In deze fase van het seizoen zat hij toen trouwens nog maar aan tien. Het zou ten zeerste verbazen als Butez zijn persoonlijk record in de komende maanden niet gaat verpulveren.

Odysseas Vlachodimos (Benfica): 14 clean sheets in 29 matchen Jean Butez (Antwerp): 13 in 27 Simon Mignolet (Club Brugge): 13 in 28 Nick Pope (Newcastle): 12 in 20 Marc-André Ter Stegen (Barcelona): 12 in 21 Matheus Magalhaes (Braga): 12 in 22 David De Gea (Manchester United): 12 in 24 Alex Remiro (Sociedad): 12 in 24 Mark Flekken (Freiburg): 11 in 21 Phillip Köhn (RB Salzburg): 11 in 23 Diogo Costa (Porto): 10 in 21 Ederson (Manchester City): 10 in 22 Ivan Provedel (Lazio): 10 in 23 Gianluigi Donnarumma (PSG): 10 in 24 Jörg Siebenhandl (Sturm Graz): 10 in 25 Kelle Roos (Abeedeen): 10 in 27 Wojciech Szczesny (Juventus): 9 in 15 Paul Nardi (AA Gent): 9 in 15 Aaron Ramsdale (Arsenal): 9 in 19 Arnaud Bodart (Standard): 9 in 20

