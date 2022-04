Jean-Baptiste Declercq naar Ster van Zuid-Limburg: “Ik verwacht dat ik me beter voel naarmate de vierdaagse vordert”

Onder meer tijdens Nokere Koerse. In die UCI-koers veroverde hij een plaatsje in een lange vlucht. In de Grand Prix Bernaudeau beschermde hij de vlucht van ploegmaat Kobe Vandenhende, maar reed hij in de finale nog weg uit het peloton naar een verre ereplaats. “Die ontsnapping in Nokere was leuk, want ik zat bij enkele junioren met naam en faam”, blikte Declercq terug. “Alleen jammer dat ik in de finale moest afhaken. Een hongerklop denk ik. Ik had wellicht wat te weinig gegeten en gedronken tijdens die vlucht. Iets wat ik weet voor de volgende keer.”

Niet super in Rollegem

Vorige week donderdag werkte hij het Oost-Vlaams kampioenschap tijdrijden af. In St-Lievens-Esse ging hij voor een plaats binnen de top tien. “Door een accidentje bij de start is dat niet gelukt”, zuchtte Declercq. “Toen ik vertrok, schoot ik uit mijn pedaal. Dat kostte me toch een paar seconden. Ik werd vijftiende op een tiental seconden van de top tien. Zaterdag reed ik ook de interclub in Rollegem. Die dag voelde ik me niet super. Maandag werd duidelijk hoe dat kwam. Ik was wat verkouden. Gelukkig gaat het al een stuk beter. Deze week heb ik mijn trainingen niet echt moeten aanpassen.”

Alles geven in proloog

Declercq hoopt dat hij in de loop van de Ster van Zuid-Limburg sterker wordt. Deze vierdaagse opent vrijdag met een proloog van vier kilometer in Mopertingen. Daarna volgen drie pittige etappes: zaterdag Mopertingen-Gellik, zondag Gellik-Opgrimbie, maandag Opgrimbie-Mopertingen. Bij Isorex vormt Declercq ploeg met Emile Moreels, Cédric Baudewijns, Born De Dobbelaere, Thibo Maertens en de Ier Conal Scully.

“Die ritten in lijn zien er redelijk lastig uit”, ging Jean-Baptiste Declercq verder. “Ik kijk er echt wel naar uit. In de proloog ga ik alles proberen geven. Daarna zie ik wel hoe de eerste etappe verloopt. Op basis daarvan kan ik misschien een bepaald doel krijgen. Ik vermoed dat ik me van dag tot dag beter zal voelen in deze rittenkoers.”

