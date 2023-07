Jean-Baptiste Claes reed 62 jaar geleden de Tour met landenploegen: “De discipline was toen minder, maar we streden wel tot de laatste meter”

WielrennenJean-Baptiste Claes (86) is al jarenlang het gezicht achter modeketen JBC. Veel minder mensen weten dat hij in een ver verleden een meer dan verdienstelijk renner was. Drie keer nam hij deel aan de Ronde van Frankrijk, drie keer haalde hij de finish. In 1961 volbracht hij zelfs de Tour als lid van de … Belgische nationale ploeg.