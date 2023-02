JC Herzele met vijf jongeren naar BK in Tielt: “Beter dan verwacht, maar voorspelling maken is moeilijk”

“We gingen met tien jongeren naar de provinciale kampioenschappen in Aalter”, vertelt trainer Michel Van Assel. “Zeven van deze tien haalden het podium en konden zich plaatsen voor de regionale titelstrijd van het voorbije weekeinde in Ingelmunster. Dat vijf onder hen ook deze kampioenschappen overleefden is beter dan verwacht. Simoens en Humblé pakten goud, Noka werd verliezend finaliste, Seljamir en De Rubbel haalden brons.”

Vijfde bij seniors

Vaandeldrager van de club is Asperling Xander Simoens die in de klasse tot 66 kilogram uitkomt. “Xander is in de running om door Judo Vlaanderen naar European Cups te worden uitgezonden”, weet Van Assel. “Hij is al eens Belgisch kampioen geweest. En bij de senioren werd hij in z’n categorie vijfde. Xander doet de topsporttrainingen in Wilrijk, maar traint vooral bij ons in Herzele. Recent nam hij deel aan de Open van Visé. Daar haalde hij de derde ronde, maar werd hij door Gouden Judogi Robbe Demets uitgeschakeld. Ik vermoed dat Xander dit seizoen naar een tweetal European Cups zal gaan.”

Marinx gevloerd

In Ingelmunster versloeg hij zaterdag in de finale Ray Marinx. Vermoedelijk wordt de West-Vlaming volgende zaterdag tijdens het BK in Tielt opnieuw één van z’n zwaarste opponenten. In de klasse tot 60 kg verloor Seljamir de halve finale van Mattias Wellens. In de kamp om brons won hij van de Limburger Ruben Krols. In de categorie tot 81 kg verloor De Rubbel de halve eindstrijd van de latere kampioen Noah Christiaens. Winst tegen Robin Van Langenhove leverde hem, net als op het PK, een bronzen plak op.

Bij de U18 verloor Albana Noka in de –57 kg de finale van de West-Vlaamse Aicha De Schepper. Nog in deze leeftijdscategorie pakte Keano Humblé, vier maanden na een elleboogbreuk, in de –81 kg de Vlaamse titel door Wout De Wit in de finale te verslaan. “Wat het BK betreft waag ik me niet aan een voorspelling”, besluit trainer Van Assel. “Onze vijf judoka’s zijn technisch allemaal sterk. Hun tegenstanders zullen dat ook zijn.”