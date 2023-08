Jay-Dee Geusens kan bij SK Beveren debuteren op veld van ex-club Jong Genk: “Speciaal, maar eens match begint, wil ik winnen’

Lars Van Coppenolle na wereldti­tel Gran Fondo: “Onverhoopt en zeker iets speciaals”

In het Schotse Perth kroonde Lars Van Coppenolle zich tot wereldkampioen Gran Fondo. In de categorie 19 tot 34 jaar maakte de 26-jarige eliterenner zonder contract diep in de finale van de wegrit het verschil. Intussen koerst hij alweer in eigen streek.