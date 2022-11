Jawad Yachou met Real Herentals tegen RSCA: “We willen ons vel duur verkopen tegen Europese topploeg”

Jawad Yachou beseft dat er Herentals een zware klus wacht. “In principe start RSCA als grote favoriet. Zij trainen elke week zeven keer. Alle spelers hoeven er niets anders te doen dan eten, trainen en slapen. Die luxe hebben we in Herentals niet. RSCA bewees vorige week dat het zijn plaats in de Champions League waard is. We hebben niet veel te verliezen. Hoewel de druk bij de bezoekers ligt, kan ik wel al stellen dat we ons vel duur willen verkopen tegen een Europese topploeg. Dat engagement ga ik aan. We weten dat we iedere ploeg pijn kunnen doen. Dat moeten we vrijdag dan maar bewijzen.”

Jawad Yachou is een van de vele nieuwkomers dit seizoen bij Real Herentals. “Vorig jaar maakte ik een halve campagne mee in Borgloon en een halve in Hasselt. Toen Herentals in het tussenseizoen aanklopte, hoefde ik niet lang na te denken. Het is iets dichter bij huis en ik ben opgegroeid met verschillende spelers. Het eerste gesprek met coach Yves Heremans gaf me meteen een goed gevoel. Van echte aanpassingsproblemen is er dan ook geen sprake geweest.”

In de aanloop naar de topper tegen RSCA kende Real Herentals weinig problemen om tweedeklasser GS Hoboken uit de Beker van België te wippen. Jawad Yachou knikt instemmend. “Het was misschien een bekermatch met twee gezichten. Voor de rust kregen we wel de nodige kansen, maar werkten we niet goed af. De thuisploeg kwam zelfs even op voorsprong. Na de rust konden we evenwel snel orde op zaken stellen. We speelden veel agressiever en lieten de tegenstander niet meer voetballen. Fysiek waren we ook sterker. De spelers van Hoboken waren verdienstelijk en lieten zien dat ze kunnen zaalvoetballen, maar uiteindelijk viel er weinig aan te merken op onze 1-6-overwinning.”

