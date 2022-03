Jawad Absisan (KSK Heist) maakt zondag de verplaatsing naar Sint-Eloois-Winkel: “Nog iets recht te zetten na de heenwedstrijd in Heist”

Vijf punten sprokkelde Heist dus uit de wedstrijden tegen Patro, Luik en Dessel, de drie clubs die nog steeds de toon aangeven in 1B. Dat waren er dus vijf meer dan in de heenronde, toen Heist drie keer verloor tegen deze drie clubs. De ambitie om in de heenronde beter te doen tegen dit toptrio, heeft Heist dus al kunnen waarmaken. Beter doen tegen Winkel kan ook, want in de heenwedstrijd kwam Heist niet verder dan een 2-2-gelijkspel.

“Ja, dat klopt”, beseft Jawad Absisan maar al te goed. “Ik herinner mij nog dat we die wedstrijd helemaal in handen hadden, maar dat we in het slotkwartier de overwinning uit handen hebben gegeven. We hebben dus nog iets recht te zetten.”

Na de nederlagen tegen Dender en Boom, die door de supporters als alarmerend werden ervaren, hebben jullie wel de koe bij de horens gevat en zijn jullie punten beginnen sprokkelen. “We hebben ons hoofd niet op hol laten brengen na die 0 op 6 in januari en zijn blijven doorwerken. Want wat we dit seizoen al meermaals op de grasmat hebben gelegd, is vaak goed. Alleen hebben we te vaak problemen met de efficiëntie. Dat is een kwaliteit. Het feit dat Luik bovenin staat, is ook geen verrassing. Zij hebben met Perbet iemand die ze er bijna blindelings in legt.”

Voetballen doen jullie zondag op een synthetisch veld. Dat wordt aanpassen. “Klopt, maar dat mag geen excuus zijn. We hebben deze week trouwens al getraind op dergelijk veld. Of er een verschil is? Ja, de bal gaat er sneller op rond of springt wel eens gemakkelijker door. Je afzetten of afremmen voelt ook anders aan, terwijl onze tegenstander hier toch meer ervaring mee heeft.”

De ploegen bovenin hebben jullie gehad, nu komen de mindere goden. “De verwachting is dat we vaker aan de bal zullen zijn, dat we het spel moeten maken. Dat vraagt ook andere kwaliteiten. Maar die kwaliteiten hebben we voldoende in onze kern om deze wedstrijd tot een goed einde te kunnen brengen, daar ben ik van overtuigd.”

Thomas Jutten en Redouan Benhamou zitten allebei met de naweeën van een spierscheur, in het geval van Benhamou 6 centimeter, in het geval van Jutten 1 centimeter. Beide spelers beperken zich momenteel tot uitlopen, maar klaar zijn ze zeker niet voor de wedstrijd van zondag.