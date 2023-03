Jassim Mazouz (KSC Dikkelvenne): “Sinds mijn broer centraal achterin speelt gaat het goed met de ploeg”

In het succesverhaal van geel-blauw spelen de broers Nasser en Jassim Mazouz een niet onbelangrijke rol. Nasser (23) speelt al sedert half december centraal achterin. “Een positiewissel eerder uit noodzaak”, verduidelijkt trainer Lieven Gevaert. “Nasser moet je duidelijke opdrachten geven. Als verdediger is hij in de eerste plaats nog altijd voetballer, hij wil het allemaal proper oplossen. Op dat vlak moet je hem wat begrenzen. Maar hij is duelkrachtig en heeft in de lucht een goeie timing. Op die positie is Nasser een revelatie.”

Onverwacht

Ook voor zijn jongere broer Jassim. “Niemand verwacht mijn broer centraal achterin”, vult hij aan. “Toch is het niet de eerste keer dat hij daar speelt. Met SK Ronse speelde hij jaren geleden in de bekermatch tegen Racing Genk op die positie. Ik vermoed dat onze coach dat nog wist. Sinds Nasser achteraan staat gaat het met de ploeg heel goed. Nochtans is hij voor een verdediger niet zo groot, maar hij is stevig in de duels en ook snel.”

Verlossing

Door het geblesseerd uitvallen van Cédric Deceuninck krijgt Jassim Mazouz weer z’n kans op positie tien in de rug van topscorer Dennis Van Vaerenbergh. “Ik speelde een aantal wedstrijden op de flank, maar die centrale offensieve positie geniet toch mijn voorkeur. Van onze trainer kreeg ik de opdracht om te proberen de paslijnen naar de middenvelders af te snijden. François Kompany mocht de bal hebben, maar hun sterke middenveld mocht niet aan de bal komen. Dat wij via Maxime De Smet vroeg op voorsprong klommen was een pluspunt. Na de 2-0 van Preben De Man kort na de pauze begon Lokeren-Temse druk te zetten. Het was niet de bedoeling dat wij het accent op verdedigen zouden leggen. We konden niet anders. Die penalty voor de bezoekers verandert de match. Daarna kregen we het enkele keren moeilijk. Gelukkig kon ik voor de verlossing zorgen. Inderdaad, in het duel moest ik even naar de bal zoeken, maar plots was ik toch twee man voorbij. Daarna keek ik nog even naar de keeper en plaatste ik de bal in de hoek.”