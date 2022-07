Jasper Verhamme klaar voor EYOF in Slovakije: “Door missen van WK twee jaar naartoe kunnen leven”

Leren presteren op topniveau! Dat is het opzet van EYOF, het European Youth Olympic Festival dat zondag in het Slovaakse Banska Bystrica van start gaat. De geselecteerden uit diverse sportdisciplines werkten in Louvain-la-Neuve een stage af. Jasper Verhamme uit Roeselare hoort tot de twaalf volleyballers die mogen deelnemen aan de Jeugdspelen. Tot enkele weken geleden was hij nog Topsportschoolstudent en speelde hij in eerste nationale. Straks gaat hij aan de hogeschool in Gent KMO-management studeren en spelen bij Marke-Webis Wevelgem, ook in eerste nationale. Om later door te stoten naar de Liga A. Maar eerst de Jeugdspelen in Slovakije, daarna het Europees kampioenschap in Italië.

Polen, Tsjechië en Turkije

“Door een enkelletsel heb ik vorig jaar het WK gemist”, vertelt Verhamme. “Ik heb dus twee jaar naar deze Jeugdspelen kunnen toewerken. Of ik maandag tegen Polen zal starten weet ik natuurlijk nog niet. Ik ben middenman. Mijn kwaliteiten zijn iets offensiever, mijn zogenaamde concurrenten binnen de nationale selectie eerder blokkerend. Polen, onze eerste tegenstander, is regerend wereldkampioen. Die ploeg is normaal sterker. De dag nadien bekampen we Tsjechië. Op het jongste WK was die ploeg sterker. Turkije is de derde ploeg. Van dat team hebben we twee jaar geleden gewonnen. Daarna volgt een rustdag, halve finales en plaatsingswedstrijden. We beseffen dat enkele landen sterker zijn, maar we geven ons niet op voorhand gewonnen.”

Van EYOF naar EK in Italië

Bulgarije, Duitsland, Italië en gastland Slovakije zitten in de andere poule. In het Belgische team – volleyballers geboren in 2003 en 2004 – is Verhamme de jongste. Na de unieke ervaring van de Europese Jeugdspelen mag hij zich meteen voorbereiden op het Europees kampioenschap in Italië. “Dat EK staat in september op de kalender waardoor ik de eerste twee wedstrijden van de competitie met Marke-Webis zal missen”, gaat Verhamme verder. “Met de Topsportschool speelde ik vorig seizoen in dezelfde reeks, maar eindigden we laatste. Met die ploeg konden we bijna nooit op volle sterkte spelen.”