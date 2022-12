Jasper Van Oudenhove (FCV Dender) voor het duel tegen Beerschot: “Ik dwing het vertrouwen van de coach zelf af”

Het niveauverschil tussen de eerste nationale amateurvoetbal en de Challenger Pro League is toch wel zeer groot. Het is iedere week presteren op de toppen van de tenen. “Het grote verschil met vorig seizoen is dat nu alle ploegen professioneel zijn. Vorig jaar was dat ongeveer de helft van de clubs. Nu trainen alle clubs vrijwel dagelijks op een hoog niveau en is dat in de wedstrijd duidelijk merkbaar. Je moet altijd top zijn om puntenwinst te kunnen boeken.”

Na drie wedstrijden op rij tegen beloftenploegen volgt nu een duel tegen een A-ploeg die tegelijk titelkandidaat is. Dat vergt een andere aanpak. “Het is een andere manier van spelen. Het zal er vrijwel zeker steviger aan toe gaan in de duels dan de voorgaande weken. We zullen het op een volwassen manier moeten aanpakken.”

Coach Regi Van Acker verrast vaak met zijn ploegopstelling, maar jij hebt met je groot loopvermogen vrijwel altijd je stek in de ploeg. Hetzij als linksback, hetzij als linker wingback, hetzij als linkermiddenvelder. “Ik krijg inderdaad veel vertrouwen van de coach, maar dat dwing ik zelf af door hard te werken op de trainingen en me in de wedstrijden honderd procent te geven. Ik ben ook flexibel in de verschillende systemen.”

Speciale band

Als Ninovieter ben je net als Gies en M’Barki een speler uit de streek. Dat schept voor jullie wel een speciale band met de club. “Zeker omdat ik net als Gies voor een gedeelte mijn jeugdopleiding bij FCV Dender kreeg. Ik speelde bij mijn huidige club tot de U14 en trok dan naar Club Brugge. Vier jaar geleden keerde ik terug naar mijn club van herkomst en dat was wel wat thuiskomen, want ik zag veel vertrouwde gezichten terug. Dicht bij huis voetballen heeft zo zijn voordelen. Mijn familie en vrienden kunnen mijn prestaties op de voet volgen en uiteraard enthousiast supporteren voor FCV Dender.”

