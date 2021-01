Jasper Van Der Heyden verhuist naar nieuwe club op de Faeröer Eilanden: “Hoop bij Klaksvik het spelplezier terug te vinden”

De voetbalcarrière van Jasper Van Der Heyden kent de jongste jaren een wat atypisch verloop. Nadat het jeugdproduct van Lierse via ASV Geel en Hoogstraten bij Zwarte Leeuw was beland, werd hij in maart 2018 opgepikt door de IJslandse tweedeklasser Thróttur Reykjavik. Begin vorig jaar kwam de zoon van ex-Rode Duivel Stephan Van Der Heyden dan op de Faeröer Eilanden terecht, een archipel die tot het koninkrijk Denemarken behoort en tussen Schotland, IJsland en Noorwegen ligt.

Vriendin komt van Faeröer

“Mijn overstap naar IJsland kwam destijds tot stand nadat de trainer van Thróttur me had ontdekt via videobeelden”, blikt Jasper Van Der Heyden terug. “In IJsland leerde ik dan weer mijn vriendin Jenny kennen, die afkomstig is van de Faeröer. Toen mijn contract in IJsland een jaar geleden afliep, ging ik op de Faeröer aan de slag bij Argir, een kleinere eersteklasser. Jammer genoeg werd dat een sportieve tegenvaller, want we verloren vaak en degradeerden. Toch slaagde ik er in om me in de kijker te spelen, want ik kon nu dus tekenen bij Klaksvik: een ploeg die regelmatig Europa in mag en een heel degelijk niveau haalt. Ik kijk er al naar uit om het echte spelplezier terug te vinden.”

Quote Voor wie van natuur houdt is het hier prachtig. Elk voetbalsta­di­on ligt wel naast een berg of naast de zee. Jasper Van Der Heyden

Van Der Heyden is best enthousiast dat hij nog wat langer op de Faeröer kan blijven. “Voor wie van natuur houdt, is het hier prachtig. Elk voetbalstadion ligt wel naast één of andere berg of naast de zee. Bovendien kan je in deze coronatijd nergens beter zitten dan hier. Op de Faeröer heeft men Covid-19 tot nu toe goed kunnen buiten houden. Het leven gaat dan ook zijn normale gangetje. Op restaurant gaan of voetballen met publiek in de tribunes: dat was hier nooit een probleem. Tijdens de feestdagen kwamen mijn ouders en mijn zus ook voor het eerst op bezoek.”

Dromen mag

Hoewel hij niet meteen ‘nee’ zou zeggen tegen een permanente verhuis naar de Faeröer houdt Jasper Van Der Heyden tegelijk zijn opties open. “Als er op een dag een mooie club uit een grotere competitie aanklopt, wil ik die sprong zeker nog eens wagen”, benadrukt de viervoudige jeugdinternational. “Mijn vriendin verhuist dan wel mee. De droom om me ooit op een hoger niveau te tonen, blijft ergens aanwezig. Toen ik destijds bij Zwarte Leeuw in de amateurreeksen zat, was het profvoetbal ver weg, maar toch kreeg ik nadien als prof kansen in het buitenland. Ik weet dus uit ervaring dat je je dromen niet te snel opzij moet schuiven.”