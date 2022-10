Jasper Thierie (Schoonbeek-Beverst): “Het leer was wel degelijk over de lijn”

Een verhaal kent altijd twee kanten uiteraard. Goalie Sven Delarbre (Beringen) ontkende stellig dat de bal zijn doellijn overschreden had. “Ik stond met beide voeten op de lijn en mijn handen waren er wel degelijk voor. Geen doelpunt dus voor mij, maar de scheidsrechter en zijn assistent beslisten er anders over. Het bleek uiteindelijk het kantelmoment in deze partij. Wij, die al zo moeilijk weten te scoren, moesten achtervolgen en haalden het uiteindelijk niet.” Bij de thuisploeg wist men zich met de vreugde geen blijf. Centraal verdediger Thierie besefte het belang van de driepunter. “In deze wedstrijd werd al snel duidelijk, dat wie een doelpunt zou aantekenen ook gelijk heel dichtbij een zege zou zitten. Dat ik dan voor die openingstreffer kan tekenen, geeft me veel voldoening. Wij kennen onze sterktes en vooral onze gebreken. Als wij vanuit onze organisatie kunnen spelen, zullen weinig teams ons pijn kunnen doen. Maar dat moet je natuurlijk wel elke week kunnen aanhouden en in die zin helpt een zege wel. Moeten wij vanuit een achterstand proberen de situatie om te zetten, dan hebben we het toch veel moeilijker. In de tweede helft hebben we vanuit ons blok goed kunnen standhouden. Eens de 2-0 op het bord, was de wedstrijd ook gespeeld”, licht Thierie zijn analyse toe.