Jasper Sols ontvangt met Dessel beloften van OHL: “We moeten thuis het verschil kunnen maken”

Voetbal eerste nationaleHet is van begin januari geleden dat Dessel Sport nog een thuiswedstrijd mocht afwerken. Het duel tegen SK Heist werd twee weken geleden afgelast. Er staat ook nog een inhaalwedstrijd tegen de beloften van Charleroi op de kalender. En zaterdagavond ontvangen de manschappen van trainer Stijn Vreven de beloften van OH Leuven.

Met een vier op zes heeft Dessel in de eerste weken van het nieuwe kalenderjaar zijn start niet gemist. Al zat er vorige week, op het veld van Winkel, meer in dan een 1-1-gelijkspel. “Als je in de laatste minuut twee punten moet afgeven, is dat altijd zuur”, geeft Jasper Sols toe. “Vooral omdat de kansen om het definitieve verschil te maken er zijn geweest. Anderzijds blijft een verplaatsing in deze reeks een uitdaging.”

Beloften

In eerste nationale komen dit jaar verschillende beloftenploegen uit de Jupiler Pro League in actie. OH Leuven is één van die teams die via deze weg jonge talenten klaar willen stomen voor het grote werk. “Dat Leuven zich in de middenmoot van het klassement heeft gevestigd, zegt genoeg over hun kwaliteiten. Voor die gasten is deze competitie een unieke gelegenheid om ervaring op te doen. Ik verwacht dat we ons zaterdag aan behoorlijk wat tegenstand mogen verwachten.”

Na een lange afwezigheid is Jasper Sols opnieuw helemaal fit. De laatste weken was het vooral een kwestie om helemaal in het ritme te komen. “Ondertussen haal ik mijn niveau stilaan terug”, zegt de verdedigende middenvelder. “Het laatste schuifje weegt vaak het zwaarst. Ook andere spelers zijn weer beschikbaar, zodat we met een sterke groep aan de strijd kunnen beginnen. Met het oog op de vele thuiswedstrijden die nog voor de deur staan, zie ik de toekomst heel rooskleurig in.”

Versterking

Met de 27-jarige aanvaller Faysel Kasmi heeft Dessel in extremis een nieuw gezicht aan zijn kern toegevoegd. “Ik heb met Faysel nog bij Lierse gespeeld”, zegt Sols. “Hij heeft alleszins de kwaliteiten om deze groep een meerwaarde te bieden. Op het offensieve vlak beschikt hij over sterke troeven.”

Met het oog op volgend seizoen werden Kevin Janssens en Wouter Vosters aangetrokken voor de B-ploeg. Beiden hebben een rijk verleden bij Dessel.

