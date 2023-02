Jasper Sols maakt balans op van Desselse ‘Engelse week’: “Hier kunnen we als groep voort op bouwen”

“Drie wedstrijden in zeven dagen tijd is geen evidentie”, reageert Jasper Sols. “Voordeel was dat het drie opdrachten voor eigen volk waren. Het is alleen jammer dat we tegen Thes de achterstand die we nog voor de rust in een voorsprong konden omzetten, niet konden vasthouden. In de tweede helft lieten de Limburgers een stevige indruk na. We wisten vooraf dat dit geen simpele opdracht zou worden. Het is goed dat we deze week opnieuw het normale ritme kunnen hanteren. Midden maart staan we, omwille van de uitgestelde partij tegen Heist, weer voor een trio confrontaties in zeven dagen.”