Jasper Schoofs wint overtuigend nationale testtijdrit: “Als ik mag kiezen win ik volgende week liever het BK”

Mooie sportieve revanche voor de afloop van de Topcompetitieproef een week eerder in Vezin, in de provincie Namen. Daar gingen Schoofs en Keppens samen naar de streep. En trok de Oost-Vlaming aan het langste eind. “In de laatste rechte lijn liet ik me verrassen”, geeft Schoofs toe. “Ik keek naar rechts, maar hij ging langs links. Toen ik dat gezien had was hij al buiten schot.”

Winst een goed begin

Bij een tijdrit komt minder tactiek kijken. Want een gevecht met en tegen jezelf. Iets wat Jasper Schoofs onder de knie heeft. Op het vliegveld in Malle kroonde hij zich enkele weken terug tot Antwerps tijdritkampioen. En volgende week zondag wil hij in Gavere nationaal kampioen tegen de klok worden.

“Deze zege is een goed begin, maar als ik mag kiezen zou ik toch liever volgende week winnen”, lacht de pion van Acrog-Tormans. “De parcoursen in Poperinge en Gavere lijken wat op elkaar. Want redelijk golvend. In Poperinge waren er veel open vlakten waar de wind vrij spel had. Daardoor was het best een lastige tijdrit. Ik hoopte nog wat over te hebben voor het lange rechte stuk in het tweede deel van de tijdrit, maar dat viel tegen. Bij mij was het beste er toen reeds af.”

In Tsjechië met tijdritfiets

Maar dat moet bij iedereen zo geweest zijn. Geen enkele nieuweling kwam in de buurt van de chrono van Schoofs. Na de tijdritwinst in Poperinge – al z’n zesde seizoenzege – reed hij naar Gavere om het parcours van het BK tijdrijden te verkennen. “Het belangrijkste verschil met de testtijdrit is dat je in Gavere vooral tussen de huizen rijdt, in Poperinge reden we voornamelijk door open vlakten”, gaat Schoofs verder. “Toch zal het in Gavere ook best een lastige tijdrit worden. Neen, specifiek trainen op tijdrijden doe ik nog niet. Bij de nieuwelingen mag je toch geen tijdritfiets gebruiken. Na het BK rijd ik in Tsjechië de Vredeskoers, een driedaagse met twee tijdritten. In Tsjechië mogen nieuwelingen wel een tijdritfiets gebruiken.”