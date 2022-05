Jasper Schoofs verlengt Belgische tijdrittitel: “Deze trui betekent heel veel want ik kwam om te winnen”

In Gavere kroonde Jasper Schoofs zich tot Belgische kampioen tijdrijden bij de tweedejaarsnieuwelingen. De kerel uit Mol-Wezel was over 11,6 kilometer zeven seconden sneller dan Xander Scheldeman. Aless De Bock, net als Scheldeman Isorexboy, werd derde.

Na zijn overwinning in de nationale testtijdrit startte Schoofs in Gavere als topfavoriet. Logisch want de pion van Acrog-Tormans Balen BC was uittredend kampioen. Vorige zomer pakte hij op het vliegveld van Koksijde de titel bij de eerstejaarsnieuwelingen. Wat wellicht voor enige druk zorgde.

“Heb ik niet gevoeld, de begeleiders van mijn ploeg gingen er heel rustig mee om, mede dankzij hen heb ik deze tijdrittitel kunnen pakken”, benadrukte Schoofs. “Want een coureur alleen betekent niets. Je hebt een goeie omkadering nodig om te kunnen scoren. Na de testtijdrit ben ik het parcours in Gavere even komen verkennen. Daags voor het BK zakte ik met de mobilhome al naar Gavere af. Zaterdagnamiddag heb ik de omloop nog eens gedaan met een elektrische fiets. Neen, neen, ik heb me niet vergist van fiets tijdens dit kampioenschap. Met die elektrische fiets zou ik het ook niet gehaald hebben want die gaat niet sneller dan 35 per uur.”

Sterk tweede deel

Schoofs haalde een gemiddelde van 45,5 kilometer per uur. In het slot van de tijdrit ging hij over ploegmaat Nio Vandevorst, de nationale wegkampioen van vorig seizoen. Schoofs startte iets rustiger dan Xander Scheldeman. De West-Vlaming lag op het tussenpunt één seconde voor op de Kempenzoon die begin dit jaar in Middelkerke al het podium (brons) van het BK veldrijden haalde.

“De verkenning had me geleerd dat ik zeker iets moest over houden voor het lang oplopend stuk in de finale van de tijdrit”, ging Schoofs verder. “Het laatste stuk richting de finish was heel lastig. Tot boven moest je blijven rechtstaan op de trappers. Op die klim ging ik over Nio Vandevorst. Neen, tijdens de tijdrit kreeg ik niet te horen dat ik één seconde minder snel was dan de beste tussentijd. Dan pas had ik stress gekregen vrees ik. Voor mij betekent deze titel heel veel. Ik kwam om te winnen, wat niet evident is. Ben blij dat ik mijn titel van vorig jaar kon verlengen.”