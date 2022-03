Jasper Philipsen voor de sprint, Tim Wellens in dienst van in Dwars door Vlaanderen

Wielrennen profsZes Limburgse profs nemen woensdag de start in de 76ste editie van Dwars door Vlaanderen. De klassieker tussen Waregem en Roeselare is de generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen op zondag. Met Jasper Philipsen, Tim Wellens, Kenneth Vanbilsen, Amaury Capiot, Milan Fretin en Jens Reynders staan er zes Limburgers aan de start. Wordt er in Roeselare gespurt, dan is Philipsen het speerpunt bij Alpecin Fenix.

Tijdens Gent-Wevelgem zaten zowel Jasper Philipsen als Tim Merlier in de finale, maar toen er een keuze moest gemaakt worden op wie de ploeg zou inzetten, werd er niet gekozen. Met als gevolg dat noch Merlier, noch Philipsen meededen voor de prijzen. Woensdag krijgt de Vlam van Ham een herkansing want Merlier is er niet bij en als er gespurt moet worden, dan is het aan Philipsen. De ploeg geeft alvast aan vol voor de Limburger te gaan, als het op een sprint uitdraait. Want met Mathieu van der Poel heeft de Belgische ploeg nog een ander speerpunt.

Wellens is hersteld

Tim Wellens rijdt in Dwars door Vlaanderen in dienst van onder meer Victor Campenaerts en Arnaud De Lie. De Truienaar werd in laatste instantie toegevoegd aan de deelnemerslijst. Wellens trainde de voorbije weken met het oog op de Waalse klassiekers. “Tijdens Tirreno-Adriatico had ik nooit echt het topgevoel te pakken, voelde ik me wat ziekjes en besliste ik dan ook om de wedstrijd te verlaten in de voorlaatste rit. Dat bleek ook de juiste keuze want de dagen na de Tirreno werd ik ook niet zieker”, vertelt Wellens.

Trainen voor de heuvels

“Wel moest ik toch een tijdje herstellen en heb ik even niet goed kunnen trainen. Na een weekje rust hernam ik de training en koos ik voor een verblijf in Maastricht om de Waalse klassiekers en uiteraard ook de Amstel Gold Race te verkennen. Ik voelde me iedere dag beter worden en ik stelde dan ook voor aan de ploeg om van dat goed gevoel te profiteren en zo sta ik woensdag aan de start van Dwars door Vlaanderen.” Wat het wordt in Dwars door Vlaanderen, weet de Zuid-Limburger niet. “Ik hoop toch alleszins een rol te kunnen spelen in de finale. Tijdens de voorjaarsklassiekers heb ik een sterk Lotto Soudal-team gezien. Zo zit de jonge Arnaud De Lie in een goede flow en heeft Victor Campenaerts van Dwars door Vlaanderen al geruime tijd een doel gemaakt.”

Jens Reynders toonde een week geleden tijdens Brugge-De Panne dat hij over een stel prima benen beschikte. De Lonenaar was lange tijd in de aanval. Vraag is of hij dat deze week opnieuw kan. Of trekt Sport Vlaanderen-Baloise de kaart van de jonge Milan Fretin. De Genkenaar liet zich de voorbije weken al een paar keer zien en lijkt in goede doen. Amaury Capiot is de kopman bij Arkea Samsic. Als hij de finale kan rijden, dan is de Lanakenaar bij de kanshebbers voor een goed resultaat.