Jasper Philipsen kan in Beringen voor twee op twee gaan in de Baloise Belgium Tour: “Toch vooral goede test met het oog op de Tour”

In de openingsrit in Markedaal liep het nog mis voor Jasper Philipsen die vroeg aan kop kwam, maar in de laatste meters nog geremonteerd werd door winnaar Mads Pedersen. Donderdag was het wel raak voor de snelle Limburger die met veel machtsvertoon de beste was op de oplopende aankomststrook aan de kust.

Een tevreden Philipsen blikte al vooruit naar de Tour. “Deze ritzege is een bevestiging van mijn goede vorm. Dat is positief met het oog op de Ronde van Frankrijk”, weet Philipsen, die voor de start van de tweede rit aangaf geef ambities voor de groene trui te hebben.

Concurrentie in Beringen

“Ik ga op de eerste plaats voor een ritzege. Ik kan natuurlijk ook tellen en als je vaak meedoet voor de eerste plaats, dan verzamel je automatisch punten en doe je ook mee voor dat klassement”, aldus Philipsen, die zondag een nieuwe kans krijgt om te winnen. De Hammenaar passeert ook door eigen gemeente en daar hebben zijn supporters een heus fandorp ingericht. Philipsen mag zich op de Koolmijnlaan alvast verwachten aan concurrentie uit eigen provincie. Gerben Thijssen, in de eerste rit ver achterop en donderdag tiende, is op revanche uit. Ook Jordi Meeus zal zich willen tonen op 30 km van zijn Lommel.

Limburgse eindwinnaar?

De kans bestaat ook dat zondag een Limburger als eindwinnaar op het podium staat in Beringen. Quinten Hermans (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) steekt zijn ambities niet weg, maar dan moet hij vrijdag in de tijdrit en zaterdag in de Ardennenrit overleven. Hermans start als zesde in de rangschikking aan de slotdriedaagse. Ook Tim Wellens (Lotto-Soudal) is niet kansloos. Hij staat op een voorlopig derde plaats en lijkt nog meer dan Hermans kanshebber op eindwinst. Op voorwaarde dat hij in de tijdrit niet te veel tijd verliest.