Jasper Penneman met VW Hamme naar Wervik: “Goed voetbal moet deze keer wel beloond worden”

Een avondverplaatsing naar Wervik is voor de meeste ploegen geen cadeau. Jasper Penneman blikt vooruit. “Thuis wonnen we met 4-1 en werkten we een van de betere wedstrijden van dit seizoen af. Het zat ons die dag ook wat mee, vermits de tegenstander lange tijd met tien man op het veld stond. Het is al een tijdje geleden dat we elkaar bekampten, maar ik herinner me nog dat Wervik een typisch West-Vlaamse club was: stevig en homogeen als blok. Dat is zeker hun sterkte. Zaterdag zullen ze nog een andere bondgenoot vinden: hun kleine veldafmetingen.”

Matige hervatting

Vigor Wuitens hervatte vorig weekend de competitie met een thuiswedstrijd tegen Wolvertem Merchtem. Het duel draaide uit op een 1-1-gelijkspel. Op zich was dat geen dramatisch resultaat, maar in Hamme had men toch moeite met de puntendeling. Jasper Penneman bevestigt. “Dat gelijkspel was gewoon een zuur resultaat. Wolvertem Merchtem kreeg welgeteld één bal tussen het doelhout en het ging dan nog om een strafschop. Ons voetbal was goed, we kregen voldoende mogelijkheden om het verschil te maken. Aan het goede voetbal kunnen we ons optrekken. Het goede voetbal moet alleen deze keer wel beloond worden. We staan momenteel op de vierde plaats. Bij winst was de tweede plaats een feit. Het had ons al wat meer zekerheid kunnen geven over deelname aan de eindronde. Dat was voor het kampioenschap de doelstelling. Uitgesteld is echter niet verloren.”