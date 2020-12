Jasper Pardaens herstelt van rugoperatie: “Mijn linkerbeen had een verlammend gevoel”

De voorbije weken kreeg Jasper Paridaens (25) last in lage onderrug. De eerste symptomen leken niet meteen zorgwekkend. “Die eerste pijnsymptomen hinderden me inderdaad niet echt. Ik dacht dat het iets was dat iedereen kon overkomen. Er was wel wat ongemak, maar ik kon – met enige hinder – de dagelijkse zaken blijven doen. Op een avond werd het wel heftig. Ik kon mijn been niet meer opheffen, mijn linkerbeen had een verlammend gevoel. Ik trok naar het ziekenhuis om een scan te laten nemen.”

Hectische dag

Twee dagen later mocht Jasper Paridaens opnieuw bij de arts op consultatie gaan om de resultaten te bespreken. Het pakte anders uit. “Ik verwachtte dat ik een pilletje of een inspuiting zou krijgen. Eventueel sessies bij de kinesist. Mijn verbazing was dan ook groot toen de dokter me vertelde dat ik ogenblikkelijk in het ziekenhuis mocht blijven. Hij zou me diezelfde namiddag nog opereren. Anderzijds was ik wel tevreden dat ik een juiste diagnose had en ik zo snel kon geholpen worden. Op de scan was te zien dat een tussenwervelschijf tegen een zenuwen drukte. Dat zorgde voor een knelling die pijn tot in mijn been veroorzaakte. Een operatie was gewoon nodig.”

Herstelproces

Intussen kan Jasper Paridaens opnieuw thuis revalideren. “Het herstelproces zal vier tot zes weken duren. Ik hoop ergens in januari opnieuw op de fiets te kunnen zitten. Het stappen begint al aardig te lukken. Ik moet weer aanleren om mijn voet goed af te rollen. Hoewel mijn trainingsopbouw vertraging heeft opgelopen, hoop ik begin maart toch opnieuw in competitie te kunnen uitkomen. Vorig seizoen heb ik ook amper tien koersen kunnen afwerken. Daar waren wel nog enkele mooie wedstrijden bij zoals het BK en de afsluitende interclub in Berlare. Waar mijn seizoen 2021 zal starten is onduidelijk. We weten zelfs nog niet welke koersen al dan niet doorgaan. De ploegstage in Spanje werd alvast geannuleerd. Momenteel wordt een voorstel bestudeerd om naar Frankrijk te trekken en daar enkele koersen te rijden. Zekerheid hieromtrent is er nog niet.”

