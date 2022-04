Jasper Meeuws (SK Oostnieuwkerke): “Hopelijk een afscheid in majeur!”

Voor de 25-jarige Jasper Meeuws, bewegingstherapeut en woonachtig in Oostnieuwkerke, wordt het een heel speciale match want hij neemt vroegtijdig afscheid van het voetbal. “Ik voetbal vanaf mijn zes jaar en vanaf mijn zestiende stond ik in een eerste ploeg tussen de palen. In die twintig jaar heb ik me altijd goed geamuseerd”, weet de Oostnieuwkerkse goalie. “Het is mooi geweest maar nu is het tijd voor andere dingen. In het leven is er nog iets meer dan het voetbal. Ik zal meer tijd kunnen vrijmaken voor het gezinsleven,voor mijn bijberoep als personal trainer en voor andere hobby’s. Zondag wordt het dus de laatste keer dat ik de voetbalveters aanbind.”

Alles of niets

SK Oostnieuwkerke heeft een lastig seizoen achter de rug en is nu al tien matchen na elkaar zonder zege. Zondag kan deze campagne toch met een positieve noot afgesloten worden. “Onze resultaten zijn niet navenant onze prestaties”, oppert Jasper Meeuws. “We speelden vaak goede wedstrijden maar kregen te veel het deksel op de neus. Vorige week op WS Lauwe speelden we ook een meer dan verdienstelijke wedstrijd en werden we onvoldoende beloond voor onze prestatie. Zondag wordt het dus de match van de waarheid tegen SC Zonnebeke. We hebben weliswaar genoeg aan een gelijkspel maar het is veel te gevaarlijk om daarop te speculeren. We moeten voluit voor de zege gaan zodat we in de slotfase dat deksel op de neus niet krijgen. Het wordt een prangende laatste match maar geheel de groep gelooft steevast in een goede afloop. Ook het bestuur stak ons nog eens een hart onder de riem met de mededeling dat de club absoluut in eerste provinciale wil blijven. Zondag om kwart voor vijf weten we in elk geval hoe laat het is. Ik hoop ten stelligste op een afscheid in majeur.”