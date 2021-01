Jasper Lambrechts verlaat Vorselaar en keert terug naar moederclub SKS Herentals

Voetbal Eerste provincialeVoor Jasper Lambrechts was de uitwedstrijd in Kontich, op 10 oktober van vorig jaar, de laatste in de kleuren van Vorselaar. Na zes seizoenen verlaat de verdediger de ploeg uit eerste provinciale. Het laatste puzzelstukje van zijn loopbaan gaat hij leggen bij SKS Herentals. De fusieclub uit vierde provinciale waar het meer dan twintig jaar geleden allemaal begon.

Jasper Lambrechts mag nu al terugblikken op een schitterende loopbaan, waarin hij zowel van het nationale als provinciale niveau proefde.

“Ik was tien jaar toen ik bij SKS Herentals begon”, begint de verdediger zijn verhaal. “Het grootste deel van de jeugdreeksen heb ik bij Verbroedering Geel afgewerkt. Na die periode kwam ik als, wat toen Uefa-junior was, terug bij SKS. Na vijf jaar belandde ik bij De Kempen, waar ik zowel op nationaal als provinciaal vlak mooie momenten heb meegemaakt. Dat was eveneens het geval bij Vorselaar. Het is alleen jammer dat ik er mijn zesde seizoen niet op een normale manier heb kunnen afsluiten. De onverwachte promotie van vorig jaar naar eerste provinciale, was mooi én onverwacht. Ik ben blij dat ze daar volgend seizoen opnieuw van start kunnen gaan.”

Heimat

Dat Jasper Lambrechts in deze fase van zijn loopbaan kiest om terug te keren naar de heimat, is niet onverwacht. “Ik heb veel gepraat met de mensen van het bestuur van SKS Herentals, zoals sportief verantwoordelijke Steven Haest en trainer Gerd Heylen. Daaruit bleek dat dit een club is met een visie en een schitterende accommodatie. Dat de trainer zelf een nieuwe overeenkomst voor vijf seizoenen ondertekende, onderstreept het denkpatroon van het bestuur. Daarnaast was er nog een ander gegeven: mijn beste vriend Jonas Peeters speelt er ook. Het is altijd een wens geweest om met hem nog eens samen te spelen. Die droom gaat straks in vervulling.”

Middenveld

Jasper Lambrechts brengt een brok ervaring mee naar de club uit vierde provinciale. “Bij Vorselaar heb ik afwisselend centraal achterin en in het middenveld gespeeld. Bij Herentals zal dat in het middenveld zijn. De goesting om daar de lijnen uit te zetten is heel groot.”

