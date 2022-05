Jasper Heymans zet met SV Sottegem deur richting promotie terug open: “Zondag tweede poging om het af te maken”

Eindronde tweede provincialeSV Sottegem is er op een week tijd in geslaagd om de mokerslag van de titelmatch op Borsbeke te verteren. In de al bij al makkelijk gewonnen einderondematch tegen het afscheidnemende Burst toonden de troepen van Koen Vanden Houten hun veerkracht. Zondag kan Sottegem de klus helemaal klaren bij winst voor eigen volk tegen Denderleeuw. Omdat er opnieuw een massa volk verwacht wordt, is de club met een voorverkoop gestart.

Met kapitein Callebaut die na zijn blessure op Borsbeke op de operatietafel moet en een zieke Van De Walle als afwezigen, was het schuiven geblazen voor Vanden Houten voor de match tegen Burst dat volgend seizoen opgaat in Olsa Brakel B. Al vroeg in de wedstrijd kon spelverdeler Jasper Heymans de score openen en dat zorgde voor de bevrijding bij de Egmontjongens. “Zoals wel vaker dit seizoen gebleken is, wist ik dat scoren in het eerste kwartier belangrijk zou zijn. Het heeft ervoor gezorgd dat we snel op rozen zaten, al was het wachten tot de tweede helft op de bevrijding. Maar al bij al zijn we nooit in de problemen gekomen en dat moet vertrouwen geven”, vertelt de inmiddels 33-jarige Heymans.

Niet favoriet Destelbergen, maar wel het verrassende Denderleeuw komt zondag op bezoek in Erwetegem. Een ploeg die Sottegem maar al te goed kent van het voorbije seizoen. “Thuis wonnen we er makkelijk van, maar ginds gingen we wel terecht de boot in. Het is zeker geen te onderschatten tegenstrever met een sterk middenveld en een gevaarlijk aanvallend compartiment. We zijn erop gebrand om zondag een tweede poging te doen om het af te maken. Bij Denderleeuw is het misschien meer van mogen, terwijl wij na ons schitterende seizoen heel graag bekroond willen worden met een promotie. Die match op Borsbeke zal nog vijf jaar op mijn maag liggen. Als we zondag winnen, zullen we daar toch een paar jaar van af kunnen knijpen”, weet Heymans.

Ervaring

Samen met Bernd De Coene (37) is Heymans één van de meest ervaren pionnen bij Sottegem. Beiden blijven ook volgend seizoen aan boord en hopen dus om opnieuw te kunnen proeven van eerste provinciale. “Maar we zijn op onze hoede voor Denderleeuw. Die ploeg heeft een schitterende terugronde afgewerkt. Makkelijk zal het niet worden. Maar voetballend hebben we tegen Burst getoond dat we opnieuw de goede smaak te pakken hebben”, aldus Heymans.

Kaarten voor de nieuwe promotiematch van SV Sottegem (aftrap zondag om 15u) kunnen in voorverkoop verkregen worden in het clublokaal “Huys ten Oudenhove” of in de kantine op Erwetegem.