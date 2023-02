Jasper Goossens (beloften Beerschot) hoopt in Lebbeke ‘Operatie Redding’ in te zetten: “Sfeer in de groep blijft positief”

Voetbal Tweede Nationale BTerwijl de eerste ploeg van Beerschot dit weekend vrij is, maken de Kielse beloften zaterdag de verplaatsing naar Lebbeke. Beerschot B staat afgetekend laatste in tweede nationale B, maar laat de moed niet zakken. “We geloven nog in het behoud”, zegt vaste waarde Jasper Goossens.

In tweede nationale B zijn er momenteel 22 van de 34 speeldagen achter de rug. De beloften van Beerschot staan in hun reeks laatste met dertien punten. Dat zijn er acht minder dan Turnhout, dat op een barrageplaats kampeert, en negen minder dan Lebbeke, dat de eerste ‘veilige’ plek bezet. Werk aan de winkel dus als Beerschot zich nog wil redden.

“Onze situatie oogt niet zo comfortabel”, beseft Jasper Goossens, de 20-jarige flankaanvaller die dit seizoen nog maar één match miste. “En toch geloven we nog in een goede afloop. Er blijven veel matchen te spelen en doorgaans voetballen we aardig mee. Al moeten we dan wel beter gaan presteren in de zestienmetergebieden. Achteraan maakten we tot nu toe iets te veel foutjes en vooraan misten we efficiëntie. Hopelijk kunnen we die stappen snel zetten. Hoe dan ook blijft de sfeer in de groep positief. We hangen goed aan mekaar en werken hard op training.”

Tweelingbroer bij Racing Mechelen

Ondanks de mindere resultaten vindt Goossens voetballen in tweede nationale alleszins interessanter dan meedraaien in een echte beloftenreeks. “Tegen ervaren tegenstanders leer je veel bij. Bovendien stond er vroeger bij ons dertig man te kijken, terwijl er nu meer publiek op afkomt. Zeker op Racing Mechelen, waar mijn tweelingbroer Senne keeper is, was er veel volk. Hoewel we verloren, vond ik dat een leuke belevenis.”

Inmiddels is Goossens aan zijn achtste seizoen bij Beerschot bezig. Voordien was de geboren Mechelaar actief bij Sporting Mechelen en KV Mechelen. “Ik voel me prima bij Beerschot”, aldus Goossens, die het voetbal combineert met studies TEW. “Alleen sta ik nu op een soort van kruispunt. Een paar jongens van de beloftenploeg zaten al eens op de bank bij de A-ploeg of kregen zelfs al speelminuten. Ik trainde al wel mee met de A-kern, maar die volgende stap kwam er nog niet. Waar mijn toekomst ligt – op het Kiel of ergens anders - zal in de volgende weken blijken.”

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale B

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.