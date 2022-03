Jasper Dekien met Vlaamse selectie in Gent-Wevelgem: “Vroeg opstaan om te koersen zal wel lukken”

“Vroeg opstaan om naar school te gaan is lastig, om te gaan koersen gaat dat makkelijker zijn”, vermoedt Dekien. “Het is tof dat de organisatoren op één dag zoveel wedstrijden geven, maar voor een aantal categorieën is dat vroege startuur iets minder aangenaam. Ik plan om 5.30 uur te ontbijten. Daarna is het vanuit De Panne nog bijna een uurtje rijden naar de start in Ieper.”

Bij de U19 ligt de Kemmelberg tweemaal op het routeblad. Ook de Plugstreets worden door deze categorie aangedaan. In de Vlaamse selectie vormt Dekien ploeg met Sil Van Daele, Thibault Pauwels, Yorick Slaets, Sam Neerinckx en Matti Van Speybroek. De pion van het Flanders Color-Galloo Team is van plan zich zondag te smijten. Zonder al te veel na te denken. “Voor mij was de Guido Reybrouck Classic vorige zondag een eerste doel”, verduidelijkt de Pannenaar, die in Damme als 21ste over de streep reed. “Ik had van mijn eerste Vlaamse kasseikoers wel iets meer verwacht.”

Hoogt mogelijke niveau

“Halfweg was er een stevige valpartij. Ik zat er half achter, miste de aansluiting met het eerste peloton, maar kon als één van de laatsten toch weer aanpikken. Toen in schuifjes de beslissende vlucht werd gevormd, had ik het gevoel mee te kunnen zijn. In koersen die ik vooraf als doel aanstip, denk ik prestatiegericht. In zo’n wedstrijden denk ik twee keer na voor ik iets onderneem. Dan is het soms al te laat”, aldus Dekien. “Neen, met de latere winnaar Vlad Van Mechelen in de tegenaanval gaan was geen optie. Hij vloog iedereen die tussen de kopgroep en het peloton hing voorbij en maakte het in de sprint ook nog af. Straf!”

Van Mechelen voert zondagvoormiddag de nationale ploeg aan. “Er komen niets dan nationale selecties aan de start: Gent-Wevelgem wordt een wedstrijd van het hoogst mogelijke niveau, voor mij een volledig nieuwe ervaring”, besluit Dekien, die dit jaar al tweede (Staden), derde (Vlamertinge) en vijfde (Yerseke) werd.

