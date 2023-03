Jasper Dejaegher schudt twee pionnen van Soudal-Quick.Step Devo Team af en wint Wim Hendriks Trofee

Voetbal Jupiler Pro League Enock Atta Agyei ‘Boateng’, nu bij KV Mechelen en volgend seizoen wenkt Premier League: “Vertrouwen dat de stap niet te groot zal zijn”

“De Premier League is een ‘andere wereld’.” Enock Atta Agyei (18) trekt van de RSCA Futures naar Burnley en is nu nog enkele weken bij KV Mechelen. “Ik wil klaar zijn op het moment dat Vincent Kompany me wil brengen.”