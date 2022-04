Jasper Dejaegher rijdt voor Waals team en mag zondag in Waregem niet deelnemen aan PK voor beloften

Dejaegher: één woord, ae en gh. West-Vlaamser kan je naam niet zijn! En toch mag hij zondag in Waregem niet meedoen aan het provinciaal kampioenschap voor beloften. “Als West-Vlaamse renner: heel vreemd”, zucht de pion van het Mini Discar Cycling Team. “Sowieso zou ik zondag niet top zijn. Zaterdag sta ik met enkele medestudenten in voor de organisatie van gravelkoersen in Beernem. De hele dag moet ik stand-by zijn.”

Met Joost Sabbe, Brem Deman en Aiden Vanderbeke organiseert Dejaegher de eerste gravelwedstrijden in ons land. “We zijn heel blij dat we de eerste zijn”, glundert Dejaegher. “Vooral voor de funrace hebben we heel veel deelnemers. Soms wordt gedacht dat we een toertocht geven of dat het om recreatie gaat. Die gravelkoersen zijn echte wedstrijden. In andere landen zit deze discipline in de lift. In Nederland gaven ze zelfs al een nationaal kampioenschap. Binnen de twee jaar zal er volgens mij ook een Belgisch gravelkampioenschap worden georganiseerd. Voor Cycling Vlaanderen zijn onze gravelwedstrijden zaterdag een soort testevent.”

Tour de Saône-et-Loire

Van zondag af richt Dejaegher zijn blik weer op de eigen prestaties. Donderdag begint hij aan de vierdaagse Tour de Saône-et-Loire. Deze rittenkoers bestaat uit drie etappes plus een individuele tijdrit. In de Triptyque des Monts & Châteaux hield de student sport en bewegen zich heel goed staande.

“Die Triptiek was verrassend goed”, blikt Dejaegher terug. “Op een koers in de Vendée in februari na was dat mijn eerste competitie. Daar werd ik ziek en kwam ik naar huis. Pas in de Triptiek hernam ik. Op hoog internationaal niveau. Want de Europese top stond aan de start. Enkel in de tweede etappe liet ik me op een lange kasseistrook verrassen toen de mannen van Groupama-FDJ een waaier trokken. Daar zat ik iets te ver. Met een veertiende plaats in de eindstand mag ik niet klagen. Want ik was met wat twijfels aan mijn eerste competitie van het seizoen gestart.”