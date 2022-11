Jasper Dejaegher in Panne Beach Endurance: “Graag één plaats beter dan vorig jaar, maar dat wordt niet evident”

voetbal tweede provinciale B Thor Laleman helpt VV Koekelare met twee doelpunten voorbij Beveren: “Gevaar kan langs alle kanten komen”

VV Koekelare heeft na een magere één op zes nog eens de volle buit gepakt. Thuis had het weinig problemen met Dosko Beveren, dat pas in de slotfase een aansluitingstreffer wist te scoren. Pirmin Verhelst zette Koekelare in de eerste helft op voorsprong, waarna Thor Laleman na de pauze met twee doelpunten de wedstrijd in een definitieve plooi legde. De promovendus telt na twaalf speeldagen 22 punten, goed voor een vijfde plaats in het klassement van tweede provinciale B.

22 november