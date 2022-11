Jasper De Buyst moet Iljo Keisse in ‘t Kuipke aan achtste zege helpen: “Twee dagen zoeken naar pistebenen”

Eigenlijk was De Buyst niet van plan in Gent mee te doen. Tot Iljo Keisse aan zijn telefoon hing. “In juni zat ik al eens rond de tafel met wedstrijdleider Christophe Sercu”, vertelde De Buyst woensdag na de voorstelling van het programma van de honderdste verjaardag van de Gentse zesdaagse. “Toen kwam ik tot een akkoord, maar ik moest nog met de ploeg spreken. Eind augustus liet ik Sercu weten dat ik niet zou meedoen. Ik had nog te veel last na de heupbreuk: als ik dat wou oplossen, moest dat in de winter gebeuren. Ik had ook net de Tour gemist, mentaal was dat niet simpel. En de zoektocht naar World Tourpunten kostte veel energie. Tot Iljo vroeg om samen te rijden. Toen alle kaarten met de sponsors juist begonnen te vallen, heb ik toegezegd.”