Jasper De Buyst derde in Egmont Cycling Race: “Blij dat ik nog eens podium haal, want ik kom uit lastige periode”

wielrennen profsEén en drie voor Lotto-Soudal aan het einde van de Egmont Cycling Race in Zottegem. Arnaud De Lie sprintte het snelst, Jasper De Buyst werd derde. Ze sprokkelden belangrijke punten in de strijd om het behoud in de World Tour.

Lotto-Soudal, in Zottegem geleid door Nikolas Maes, wedde in de finale op diverse paarden. “Het was vooral onze bedoeling om de wedstrijd hard te maken”, verduidelijkte De Buyst. “Vandaar dat ik meerdere cartouchen verschoot. Het plan vooraf was hetzelfde als in Leuven en Eurométropole: koersen met Victor Campenaerts, Florian Vermeersch en mij. Met Brent Van Moer in steun. En Arnaud De Lie achter de hand houden voor de sprint. Dat we in onze ploeg zo’n snelle man hebben, geeft vrijheid om te koersen.”

Lastige slotkilometer

Wat de renners van Lotto-Soudal deden. Campenaerts was heel actief. “Net voor de laatste doortocht op de kasseien van de Lippenhovestraat reed een groepje met Kristian Sbaragli weg”, ging De Buyst voort. “Even reageerde ik, maar ik zag dat de mannen van Groupama-FDJ zich aan het organiseren waren. Dus wachtte ik. Uiteindelijk bleef Sbaragli alleen over. Hij moest met meer dan tien seconden voorsprong aan de slotkilometer kunnen beginnen om kans te maken om te winnen. Want die laatste kilometer is vrij lastig. Ik moet wel toegeven dat Bram Welten voor Arnaud Démare een hele sterke leadout deed. Ik was van plan hem te passeren, maar ik bleef zitten. Op die manier kon ik toch nog derde worden. En ploegmaat Arnaud De Lie won. Perfect voor onze ploeg. Iedereen weet dat die punten voor ons heel belangrijk zijn.”

Anders maar hetzelfde

De Buyst sprokkelde er de voorbije weken een aantal. Want vierde in Leuven, vierde in Eurométropole, nu derde in Zottegem. “Ik denk dat ik de voorbije wedstrijden bewezen heb dat ik weer kan meekoersen, dat ik kan meedoen voor de overwinning”, besloot De Buyst. “Het is ook op die manier dat het bij ons moet gebeuren. Voor mij is het fijn nog eens op een podium te staan. Zeker omdat dit een wedstrijd is op vijftien kilometer van mijn deur, een koers die ik al eens won. En ik kom uit een moeilijke periode met heel veel blessureleed. Vandaag was het een hele lastige koers. Door de aard van het parcours. Vroeger reden we hier anders, maar eigenlijk komt het bijna op hetzelfde neer. Want ook dan deden we de kasseien van de Padde- en de Lippenhovestraat.”

