Jasper Cornillie en KM Torhout staan er beter voor na twee zeges op rij, maar: “We moeten nog punten pakken om het behoud te verzekeren”

Voetbal Tweede nationale B Stan Vandenbran­de met Pepingen-Hal­le naar Bocholt: “Ik wil afscheid nemen in schoonheid”

Voor Pepingen-Halle bestaan er in deze fase van de competitie geen makkelijke opdrachten meer. Indien de ploeg zich wil handhaven in tweede nationale, moet ze in quasi elke match iets oogsten. De ploeg staat immers op de voorlaatste plaats. Zondag trekt ze naar Bocholt, de nummer negen in tweede nationale B.