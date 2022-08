Jasper Christiaens verrast iedereen en ook zichzelf met Belgische titel bij de eerstejaarsnieuwelingen

Noemenswaardige ontsnappingen waren er tijdens dit BK voor jongens geboren in 2007 niet. Opvallend in de finale was dat Thibaut Van Damme, bij de eerstejaarsnieuwelingen één van de grote favorieten, iedereen die iets dacht te ondernemen onmiddellijk counterde. Maar in de sprint moest de Kruisemnaar zich verzoenen met de vijfde plaats. Jonas Christiaens, actief bij het Alfasun Alfacool Cycling Team uit Denderhoutem, was de snelste.

Net terug uit Frankrijk

Eerst in Walhain-St-Paul, begin deze maand in Beernem. De vijftienjarige kerel is echt wel een verrassende kampioen. “Ik ben op een hele slechte manier aan dit seizoen begonnen”, ging Christiaens verder. “Want in Staden, in mijn eerste koers, kwam ik ten val en liep ik een polsbreuk op. Met een inactiviteit van zes weken als gevolg. Eens ik weer kon koersen werd ik beetje bij beetje beter. En haalde ik twee podiumplaatsen. De voorbije twee weken verbleef ik in Frankrijk, in Villefranche-du-Périgord (Dordogne, red.). Daar heb ik goed getraind. Bewust heb ik me tijdens dit kampioenschap in het midden van het peloton opgehouden. Want dit is een volledig vlak parcours, ik wist dat het op een sprint zou uitdraaien. Veel aanvallen waren er niet. En het waren vooral eenmanspogingen die nooit ver droegen.”