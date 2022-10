Jasper Cafmeyer (Club Roeselare): “Wat een superweek: negen op negen!”

“We staan nu inderdaad opnieuw vijfde met vier punten achterstand op leider Jong Male”, weet de 25-jarige Jasper Cafmeyer, vertegenwoordiger bij de Roularta Mediagroep. “Begin oktober kenden we een mindere passage want dan puurden we slechts één punt uit onze drie matchen. Daardoor verloren we onze gunstige positie die we in de beginfase hadden verworven. Het werd inderdaad een hectische week met drie duels in nauwelijks zeven dagen tijd. Uiteraard waren we niet zo gelukkig dat Houthulst klacht indiende voor die scheidsrechterlijke dwaling maar achteraf bekeken deden we uiteindelijk een prima zaak want we konden zo twee extra punten aan ons saldo toevoegen. Mooi meegenomen uiteraard.