Jasper Buyl ziet flitsend FT Antwerpen weer uithalen in derby tegen Malle (9-3): “Nederlaag tegen Herentals behoort meteen tot het verleden”

Jasper Buyl (26) blikt tevreden terug op de ruime zege van de Antwerpenaren. “Vorige week wisten we tegen Herentals wel waar we voor stonden, maar toch kenden we een offday. In de eerste minuten tegen Malle zag je dat we nog enigszins zenuwachtig op het terrein stonden. We kwamen ook op achterstand na een individuele actie van Nesen. Tot 2-2 speelden de bezoekers prima mee. Toch konden we nog voor de rust (5-2) het verschil maken. De nederlaag tegen Herentals behoort meteen tot het verleden. Iedereen had meer verwacht van die match. FT Antwerpen hoort alles te winnen. Enkel tegen RSCA Futsal starten we als underdog, al speelden we thuis tegen hen ook een zeer sterke partij (2-2, red.).”

Derbygevoel

In welke mate was het derbygevoel tegen Malle dit weekend aanwezig? Jasper Buyl is duidelijk in zijn antwoord. “Er was wel een derbygevoel, maar veel minder dan een week geleden tegen Herentals. Toen kende iedereen iedereen. Mannen als El Fahsi of Jawad Yachou zijn bekenden. Het was ook het duel tussen de broers Sababti. Dat zijn zaken die een derby extra kruiden. Tegen Malle had je dat veel minder. Voor ons kwam het er vooral op aan om terug met een goed gevoel op het terrein te staan. Dat is ons gelukt.”

Bekermatch

Vrijdag mag FT Antwerpen een bekermatch afwerken tegen Bouraza Brussels. Jasper Buyl beseft dat een thuiswedstrijd tegen een tweedeklasser geen probleem mag opleveren. “Indien we de tegenstander niet onderschatten, mag de kwalificatie voor de kwartfinale inderdaad geen probleem worden. Voor Soufian El Fakiri en Ibrahim Adnane zijn dat leuke wedstrijden. Zij hebben een band met het Brusselse. Een week later zijn we door het forfait van Borgloon vrij. Net voor de winterstop spelen we dan nog een belangrijke competitiewedstrijd op Charleroi.”

