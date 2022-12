Jasper Buyl trapt Kalkense vormdip weg met hattrick in Aalter: “Opnieuw het voetbal dat we al een tijdje zochten”

Vorig seizoen was de confrontatie tussen Aalter en Kalken een beslissend duel in de titelstrijd in eerste provinciale. Een reeks hoger vond zaterdagavond opnieuw een belangrijk treffen plaats, zij het voor andere redenen. “Het was voor beide teams van moeten”, weet Jasper Buyl.

“Voor Aalter was een zege nodig om weer naar boven te kunnen kijken, maar ook wij hadden een overwinning nodig. We begonnen goed aan het seizoen en dachten aan de subtop, maar door de twee op vijftien van de voorbije weken leken we eerder op weg naar de middenmoot. We moesten dus winnen om mee te zijn in de linkerkolom.”

Voorzet waait binnen

Een vroeg doelpunt van Buyl zette Hogerop op weg naar een belangrijke overwinning met duidelijke 0-4-cijfers. “Die 0-1 kwam er met het tikkeltje geluk dat we de jongste weken misten. Mijn voorzet waaide zomaar aan de tweede paal binnen. Dat gaf ons vertrouwen en zorgde al vroeg voor een andere wedstrijd. Na tien minuten stond het al 0-2 en was ons werk al bijna af.”

“We brachten opnieuw het voetbal dat we al een tijdje zochten. We hadden totale controle tijdens de hele wedstrijd, maar kwamen na de pauze eerst nog even met de schrik vrij toen Aalter tegen de paal kopte. Brecht Cnockaert profiteerde dan van een foutje bij hen voor de 0-3 en toen waren we zeker.”

“We kregen nog meerdere kansen om te scoren en lukten vijf minuten voor het einde de 0-4. Deze overwinning doet veel deugd. Nu moeten we uitkijken naar Elene-Grotenberge. Als we kunnen winnen, dan sluiten we de heenronde mooi met 24 punten in de subtop af.”

Nog nooit gelukt

Met drie doelpunten vond ook Buyl opnieuw de weg naar doel. “Na vijf goals in vijf wedstrijden was het nu zeven weken geleden dat ik scoorde. Zo raakte ik het vertrouwen wel wat kwijt. Na mijn tweede doelpunt in Aalter ging ik wel op zoek naar het derde, wat me nog nooit was gelukt. Eigenlijk had ik er zelfs vier of vijf kunnen maken”, besluit de spelmaker kritisch.

