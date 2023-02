Jasper Buyl pendelt tussen FT Antwerpen en nationale ploeg: “Beide ploegen hebben alle troeven in handen om het goed te doen”

De voorbije twee weken kon FT Antwerpen twee keer zwaar uithalen. De 2-7-winst in Eisden en de 7-1-overwinning tegen Moeskroen zorgden ervoor dat de ploeg haar tweede plaats heroverde ten nadele van Charleroi. Jasper Buyl is tevreden. “We hebben rond nieuwjaar enkele moeilijke matchen gehad. Punten laten liggen tegen Charleroi en Anderlecht? Dat kan gebeuren. De gelijke spelen tegen Châtelet en Hasselt voelden anders aan. Toen gaven we telkens een ruime voorsprong uit handen (5-1 en 0-3, red.). Die tweede plaats moet de onze worden. Daarom was het nodig om te winnen tegen Eisden en Moeskroen. We hebben de job cum laude geklaard. Na de interlandbreak trekken we naar Malle. Dat blijft een halve derby. Nadien nemen we het nog op tegen Herentals en Charleroi. Tegen beide tegenstanders hebben we iets recht te zetten, nadat we punten tegen hen lieten liggen in de heenmatch. Reken er maar op dat beide duels met stip in onze agenda staan aangeduid.Nu wordt de focus inderdaad verlegd naar de Rode Duivels. Beide ploegen hebben alle troeven in handen om het goed te doen.”

Rode Duivels

Maandag vatte Jasper Buyl met de nationale ploeg de voorbereiding aan op de WK-kwalificatiematchen tegen Oostenrijk en Georgië (7 maart om 19u30 in Roosdaal, red.). “Tot woensdag trainen we nog in eigen land. Donderdag reizen we naar Oostenrijk af. Zaterdag nemen we het dan tegen de Oostenrijkers op. Thuis kenden we geen problemen, maar ik vrees dat zij gemotiveerd zullen zijn om na de 11-0 uit de heenwedstrijd iets recht te zetten. De Georgiërs hadden het alvast niet onder de markt tegen hen. Bij winst zijn we al zeker van de tweede plaats en blijven we in de running voor de volgende fase. Winnen is voor ons dus een must. Zondag keren we terug naar huis, maar dinsdag ontvangen we de Georgiërs al. In Georgië speelden we een deftige partij, maar gingen wel met 6-4 onderuit. We moeten dus nog aan de bak. We gaan in ieder geval voor die eerste plaats.”