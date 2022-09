Jasper Buyl (Kalken) voor komst van Tempo Overijse: “Mooie eerste thuismatch op dit niveau op vernieuwde Kruisen”

Hogerop Kalken debuteerde vorige week met grote onderscheiding in het nationaal voetbal. Het blikte Wolvertem-Merchtem op eigen veld met 0-3 in. “Dat hadden we niet verwacht”, aldus Jasper Buyl. “We waren wel naar Wolvertem getrokken om te een punt te pakken en in het beste geval drie.”

“Zij hadden een sterke voorbereiding met knappe resultaten afgerond, dus schatten we ze hoog in. Een 0-3-overwinning hadden we zeker niet verwacht, al was het achteraf niet eens gestolen. Het was een wedstrijd op een niveau waarvan we er in eerste provinciale misschien drie of vier speelden.”

“Toch domineerden we de eerste helft volledig en was onze 0-2-voorsprong meer dan terecht. Na de pauze kwamen we iets te laks uit de kleedkamers en hadden we een sterke Nathan Baele nodig om tot twee keer toe een tegendoelpunt te voorkomen. Dat brak de veer van Wolvertem en wij konden de match volwassen uitspelen.”

Goede waardemeter

Met die knappe driepunter op zak kijkt Kalken vol vertrouwen uit naar de komst van Tempo Overijse. De eerste thuismatch in derde amateur A is er meteen één tegen de grote titelfavoriet. “Die zege van vorige week zorgt voor een comfortabele situatie. Het bezoek van dé te kloppen ploeg in onze eerste wedstrijd op de volledig vernieuwde Kruisen is een ideale gelegenheid.”

“Zowel zij als wij willen positief voetballen. Wij hopen meteen propaganda maken voor derde nationale en bewijzen dat we op dit niveau thuishoren. In alle wandelgangen horen we dat Tempo Overijse de grootste titelkandidaat is. Het wordt een goede waardemeter om in te schatten wat onze ambities mogen zijn.”

In vorm

Buyl bewees vorige week met twee goals al in vorm te zijn en wordt een van de Kalkense troeven om te stunten tegen Overijse. “Ik sta niet echt bekend om mijn doelpunten, maar mag zeker niet klagen over mijn competitiestart. Ik was eerder de speler die de actie opzette en hoopte dat er uiteindelijk een doelpunt uit voortvloeide.”

“De coach speelt me nu op een nieuwe positie uit waardoor dat ik vaker in situaties kom waarin ik kan scoren, maar het is voor mij geen must. Als we zondag winnen zonder dat ik scoor, zal ik meer dan tevreden zijn.”

Derde amateur A: HO Kalken - Tempo Overijse: zondag 15u