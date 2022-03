Jasper Bertels heeft eerste zege al op zak: “PK tijdrijden wordt volgende grote doel”

Wielrennen junioresBij de aanvang van het nieuwe wielerseizoen liet Jasper Bertels weten dat hij na zijn wintercampagne misschien iets langer tijd zou nodig hebben om de topvorm te bereiken. Na drie koersen is het echter al prijs voor de Belgische pistekampioen. In Neerijse won hij voor het eerst dit seizoen op de weg voor Ugo Deweerd en Liam Van Bylen.

Op het lastige parcours in Neerijse kon tweedejaars junior Jasper Bertels al een eerste keer toeslaan. “In het eerste koersgedeelte heb ik een paar keer geprobeerd om uit de greep van het peloton te blijven. Het was echter onmogelijk om echt afstand te nemen. Elke keer weer was er wel een groepje dat me kwam halen. Uiteindelijk kon ik op drie ronden van het einde van de koers toch een beslissing forceren. Met zijn tienen konden we een ontsnapping op touw zetten die zou standhouden tot de finish. Voor mij was dit het perfecte scenario.”

Sprint

Een sprint van een selecte kopgroep bracht uitsluitsel. Jasper Bertels vervolgt. “Op een kleine tweehonderd meter van de meet heb ik zelf de sprint op gang gebracht. Niemand ging me nog voorbij. Uiteindelijk bedroeg het verschil met de tweede toch twee fietslengten. Duidelijk dus. Die eerste snelle overwinning is uiteraard goed voor het vertrouwen. Het was pas mijn derde wedstrijd na mijn korte rustperiode. In Nokere Koerse viel het wat tegen. Vorige week was ik aan de slag in de Guido Reybroeck Classic. Daar kwam ik spijtig genoeg ten val. De averij bleef beperkt tot schade aan de fiets, zelf liep ik geen letsels op. Mijn derde keer was inderdaad de goede keer.”

PK tijdrijden

Jasper Bertels is zijn programma voor de komende weken volop aan het uitstippelen. Het provinciaal kampioenschap tijdrijden lijkt een volgend hoofddoel te worden. “Op 4 april wordt het provinciaal kampioenschap tijdrijden afgewerkt. Net zoals dat de voorbije jaren al het geval was, trekken we ook deze keer naar Malle. Het parcours kent dus geen geheimen meer voor mij. Ik hoop op het PK te kunnen scoren, het wordt het volgende grote doel. Als pistier heb ik enige ervaring met het werk tegen de chrono, al zijn de inspanningen daar wel korter.”

