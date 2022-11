Jason Bourdouxhe en Rupel Boom vergeten zichzelf te belonen en stuiten op sterk Wezet (0-3): “We hoeven ons niet te schamen”

De eindstand doet het niet vermoeden, maar Rupel Boom leverde alweer een hoopgevende prestatie tegen Wezet. De zege van de bezoekers was geenszins onverdiend, want ze toonden zich efficiënt en ook heel sterk in de organisatie en omschakeling. Maar de Steenbakkers van hun kant speelden een goede eerste helft, waarin ze vlot combinerend en met veel kwaliteit aan de bal de weg naar voren zochten. Jammer genoeg voor de thuisploeg gaf ze daarbij de tegengoals te makkelijk weg en vergat ze zelf ook de mogelijke kantelmomenten te grijpen, 0-3 werd het.

Al na drie minuten stonden de troepen van Pascal Pilotte op achterstand wanneer Wilmots te veel ruimte kreeg en het leer voorbij Vits in de verste hoek draaide. Rupel Boom reageerde langs Buyl en tot twee keer toe was er appel voor een penalty, maar het grootste gevaar kwam van de voet van Mwenda die zijn voorzet over doelman Mignon tegen de lat zag belanden. Geen gelijkmaker en niet veel later mocht Mboyo, randje buitenspel, alleen op Vits af waarop de ex-spits van ondermeer AA Gent en Kortrijk ijzig kalm bleef, 0-2 aan de rust.

Na de pauze besloot Thuys de eerste, grote Boomse kans op de aansluitingstreffer te centraal in het kader en daarop sloeg Wezet opnieuw toe. Invaller N’Guessan strafte aarzelen van doelman Vits genadeloos af. Rupel Boom in de touwen en hoewel de alarmbel nog een paar keer afging in de eigen zestien, bleef het toch op zoek gaan naar wat de verdiende eerredder zou zijn geweest. Maar die viel dus niet.

Risico’s

“Deze score is het gevolg van de risico’s die we nemen", zegt Jason Bourdouxhe die een sterke partij speelde en ook de sporen van de noppen van een tegenstander in zijn aangezicht meedroeg na de match. “We zaten best goed in de wedstrijd, maar na de eerste twee mogelijkheden van de bezoekers stond het gelijk 0-2. Daarbij komt dan dat die kantelmomenten niet in ons voordeel uitdraaiden. Na de fout op Gadji kon de bal op de stip en misschien ook nog een tweede keer na handspel op een kopbal van Medelinskas, maar dat zag ik niet goed. Daarna was er die bal op de lat alvorens de tweede goal viel. Dat is zonde. Ook in de tweede helft kregen we nog kansen, maar na de 0-3 was het klaar.”

Sterk Wezet

“Wat mij betreft zijn de cijfers te zwaar en hoeven we ons zeker niet te schamen. Dit Visé is een goede ploeg. Vorige week verdienden ze ook al te winnen van leider FC Luik, maar verloren ze onterecht (0-1 red.). Dat zegt ook iets over hun kwaliteiten. Het belangrijkste is dat wij nu het positieve onthouden zoals het feit dat we ook bij 0-3 nog op zoek gingen naar de goal. Daarvoor geef ik complimenten aan de ploeg. Als we op deze manier doorgaan, denk ik dat het allemaal wel goed komt.”

Keuzes

Voor Bourdouxhe was de partij tegen Wezet zijn tweede in de basis na het ontslag van Demets. Ei zo na lukte hij de eerredder op aangeven van Buyl, maar Mignon haalde de bal nog met een knappe reflex uit de hoek. “Het is lekker om weer aan spelen toe te komen”, zegt hij. “Als je veel verliest worden er keuzes gemaakt en hoewel ik het er niet eens mee was, bleef ik wel werken voor een nieuwe kans. Die kreeg ik vorige week en toen zat ik meteen in de goede drive. Een spelpeil dat ik vandaag ook doortrok. Ik voel me goed in mijn rol en nu komt het er op aan om te blijven bevestigen.”

Rupel Boom - Wezet 0-3

Rupel Boom: Vits, Neral, Vervoort, Medelinskas, Bourdouxhe (84' De Herdt), Buyl, Van Den Broek, Traoré (68' Sekyere), Gadji, Thuys, Mwenda (61' Lukebakio).

Wezet: Mignon, Wilmots R., Essikal, Cascio, Mboyo (55' N’Guessan), El Harrak, Englebert, Gerits, Hendrickx, Bonemme (71' Rherras), Wilmots M. (75' Musset Quintais).

Doelpunten: 3' Wilmots M. (0-1), 24' Mboyo (0-2), 58' N’Guessan (0-3).

Geel: Bonemme, El Harrak, Gadji.