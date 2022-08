Jason Bourdouxhe en Rupel Boom temperen verwachtingen voor competitiestart tegen Ninove: “We hebben nog tijd nodig”

Rupel Boom hield afgelopen zaterdag in het bekerduel bij Diegem (0-4 winst red.) een geslaagde generale repetitie voor de komst van Ninove woensdagavond. Een competitiestart waar Jason Bourdouxhe, overgekomen van Moeskroen en vooral een verleden in Nederland bij FC Eindhoven, Emmen en Helmond Sport met vertrouwen naar toeleeft. Weliswaar met een kanttekening.

“In tegenstelling tot bij Patro gaan wij nu nog niet roepen dat we bij de eerste drie willen zijn", zegt de nieuwe Boomse kapitein. “Logisch ook denk ik als je beide ploegen vergelijkt. Patro streed vorig seizoen mee voor de eindronde en kan voortbouwen op een basis. Rupel Boom vermeed nipt de degradatie en moest helemaal opnieuw beginnen. Een nieuwe directie, een nieuwe staf en ook de spelersgroep moest bijna van nul worden heropgebouwd. Willen we graag aan de top spelen van de reeks? Absoluut. Maar met ons ongetwijfeld de meeste clubs nu er drie stijgers zijn. In ons geval zal het wat meer tijd vragen om op toerental te komen. Men mag nog niet te veel van ons verwachten.”

Volwassen

“In hoeverre de wedstrijd van zaterdag een referentiematch was? Diegem was zeker geen te onderschatten tegenstander en dan is 0-4 altijd een mooi resultaat. Maar het blijft moeilijk om op basis daarvan voorspellingen te doen voor het duel met Ninove. Wat ik wel vond, is dat we met een jonge ploeg een volwassen wedstrijd speelden. Zo kwamen we eigenlijk nooit in de problemen en scoorden we op de goede momenten. We zijn nog niet waar we graag willen zijn, maar het resultaat gaf wel een boost met het oog op woensdagavond.”

“Credits daarvoor aan de technische staf die er op korte tijd in slaagde om een groep te smeden. Vooral nu we elkaar nog volop leren kennen, is het belangrijk om veel discipline aan de dag te leggen en onze taken uit te voeren. In delen van de wedstrijd merk ik al dat er herkenbare patronen terugkomen vanop training, maar we brengen dat nog geen volledige wedstrijd. Daarom zeg ik: laten we deze stijgende vormcurve verderzetten en proberen elke week beter te voetballen.”

“Ikzelf voel me hier alvast goed. Het is wennen om ‘s avonds te trainen in plaats van ‘s ochtends, maar ik vond snel mijn plek. Ik word door iedereen gewaardeerd en ook de jongere spelers respecteren me als een van de meer ervaren jongens. Die ondersteunende rol neem ik met alle plezier op en de hele groep kijkt er naar uit om te beginnen. Hopelijk met een goed resultaat.”

Ruim 400 abonnees

En mogelijk ook met een goedgevulde tribune, want de abonnementenactie van eigenaar Nathan Crockett viel niet in dovemansoren. Meer dan 400 supporters kochten deze zomer een seizoenskaart aan een voordeliger tarief. “Als spelers kunnen we alleen maar hopen op veel beleving en sfeer in de tribune”, besluit de 31-jarige Bourdouxhe. “Maar het feit dat de mensen hier vertrouwen hebben in ons en de nieuwe manier van werken, volstaat om hen daar iets voor terug te willen geven.”