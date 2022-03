Jason Adesanya speelt zondag met Lyra-Lierse uit bij Diegem, de ploeg waar hij zijn eerste stapjes als voetballer zette: “Extra speciaal, zeg maar een halve thuiswedstrijd”

Jason Adesanya (28), die momenteel in Willebroek woont, bracht zijn hele kindertijd door in Diegem en dichte omgeving. Hij liep er lagere school, hij deed er zijn communie en hij zette er zijn eerste voetbalpasjes, in de jeugdreeksen van Diegem Sport. Op zijn 16de verkaste hij naar Lierse, om nadien via Geel, KV Mechelen, Lommel, Antwerp, opnieuw Lommel, Rupel Boom en KSK Heist bij Lyra-Lierse te belanden. Nooit eerder keerde Adesanya met een van deze clubs terug naar Diegem, tot zondag.

Extra pigment: Lyra-Lierse heeft op het veld van Diegem iets recht te zetten na de 0-2-thuisnederlaag van vorig weekend tegen Belisia Bilzen. “Dat is zo. Na die 7 op 9 na de winterstop kwam die nederlaag van afgelopen weekend onverwacht. We moeten ons nu mentaal weerbaar tonen en het bewijs leveren dat we niet onterecht op die tweede plaats staan. Met wat voor of achter ons in de rangschikking gebeurt, moeten we geen rekening houden, gewoon naar onszelf kijken en ons niveau opkrikken, het niveau dat we voor de winterstop zo vaak hebben bereikt. Onze eigen prestatie, zowel individueel als collectief, moet goed zijn. Tot die conclusie zijn we gekomen na een goed gesprek binnen de spelersgroep.”