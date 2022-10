Jarric Buysse en Knokke trekken naar Ninove: “Onbekende tegenstander, maar we hebben er vertrouwen in”

“Iedereen die met Knokke begaan is, zowel de spelersgroep, technische staf, omkadering als de supporters, hadden meer verwacht van de maand september”, geeft de 31-jarige Buysse toe. “Een moeilijk speelschema indachtig, hebben we toch onze start gemist. We waren nochtans goed begonnen met een 0-4-zege tegen Dessel, maar nadien vielen we stil. Daar zijn verschillende oorzaken voor te vinden: de blessurelast was bijwijlen groot en op het veld presteerden we ondermaats voor ons kunnen. De efficiëntie voorin lag te laag en de individuele foutjes achterin te hoog. Onze tegenstanders scoorden vlot, terwijl wij hard moeten werken om een doelpuntje te maken. Dat kan gebeuren, maar de scherpte en de juiste mentaliteit ontbrak eveneens vaak. Dat zijn zaken die we wel in de hand hebben en die beter moeten naar de toekomst toe.”

Vertrouwen geput

Een positieve noot was de 0-2-midweekzege in Charleroi vorige week, waarbij Knokke een volwassen partij speelde en nog eens de nul kon houden. “We hebben veel vertrouwen geput uit die match”, bevestigt Buysse. “We domineerden de eerste helft en gaven weinig kansen weg na de pauze. Een verdiende driepunter. Het is jammer dat we die goede prestatie niet konden herhalen in de 1-3-nederlaag tegen AA Gent B afgelopen weekend, waar we te makkelijk en te snel twee doelpunten cadeau gaven. We hadden altijd punten moeten pakken in die wedstrijd.”

Buysse speelt al verschillende jaren als linksback bij Knokke en ook dit seizoen is de kwieke vleugelspeler vaste waarde bij de kustploeg. “Ik ben min of meer tevreden over mijn niveau en de fysieke parameters, maar ik maakte ook al foutjes die tot tegendoelpunten leiden. Dat moet er nog uit vooraleer ik me echt voldaan kan voelen. Op het veld blijf ik nog steeds de longen uit mijn lijf lopen om mijn ploeg zoveel mogelijk vooruit te helpen.”

Knokke trekt dit weekend naar Ninove. “Het wordt de eerste keer dat wij tegen die ploeg spelen. De Oost-Vlamingen zijn eigenlijk een grote onbekende voor ons. Ik kan je wel vertellen dat we op training vooral bezig zijn met afwerkingsvormen en dat de combinaties steeds vlotter verlopen. We hebben er vertrouwen in. Aanvaller Din Sula mist de match mogelijk met pubalgie, maar verder kan coach Van Borm op de meeste spelers rekenen”, besluit Buysse.

Zaterdag 8 oktober om 20 uur: VK Ninove – Royal FC Knokke.

